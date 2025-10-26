Encuentro entre exjugadores del Veriña de las temporadas 66-67 a la 71-72

Los veteranos del Veriña Club de Fútbol protagonizaron ayer un encuentro en el que se reunieron los exfutbolistas que militaron en el conjunto gijonés entre las temporadas 1967-1968 y 1971-1972. El acto, que junto a más de dos docenas de integrantes de aquellos años, se llevó a cabo en el Restaurante Vega Granda, donde tuvo lugar una comida de confraternización y en la que se recordaron anécdotas y partidos de aquellos años. Estos integrantes formaron parte de las primeras generaciones del Veriña, conjunto de fútbol base de Gijón que durante las décadas de los 70 en adelante formarían algunos de los equipos y jugadores con mayor renombre de la región. De sus filas saldrían algunos de los jugadores que llegarían al primer equipo del Sporting como fue el caso de Juanele. Hace unos años, el conjunto pasó a formar parte del Ceares como filial.