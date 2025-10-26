El orgullo de Echevarría en el día de su homenaje: "Es un reconocimiento tanto a mi persona como a mis compañeros"

Durante ocho temporadas, la banda derecha de El Molinón tuvo un nombre. El de Manuel Abelardo Echevarría García. Lateral de posición, el de Villaviciosa marcó una época en el Sporting, aquella que comenzó con el ascenso a Primera División la temporada 69-70 y que todavía mantiene en su memoria. En la celebración del 120 aniversario y como acostumbra esta temporada en cada encuentro en casa, el club ha escogido a Echevarría para que sea el homenajeado hoy ante el Zaragoza.

Una noticia que recibió durante esta semana y ante la que no pudo contener la emoción. "Es una gran alegría recibir este homenaje delante de toda la afición, es algo increíble", señala el zaguero que también se acuerda de aquellos que le acompañaron durante sus años como futbolista. "Siento un gran orgullo por este reconocimiento, no solo a mi persona, sino a todos los compañeros que formaron parte de aquella época", resalta.

Sus comienzos en el mundo del fútbol también marcaron el camino para muchos otros canteranos que han salido de las inferiores. Formado desde juveniles y con una temporada cedido en el Camocha, dio el salto al primer equipo en la campaña 65-66. Llegó para quedarse y no se movería del carril derecho durante los siguientes siete años.

A Echevarría se fueron sumando Quini, Castro, Tati Valdés, Churruca o José Manuel, para formar un conjunto que llevó al Sporting a Primera. De esos años mantiene el recuerdo vivo, aunque no se puede quedar con un momento en concreto. "Es difícil de elegir, son muchos. El debut, por supuesto, los compañeros, la camaradería, los goles de Quini, el rugir del estadio y el calor de esta gran afición…", enumera el exfutbolista.

Defendería la camiseta rojiblanca tres temporadas más en la máxima categoría, firmando un total de 156 apariciones antes de fichar, junto a su compañero Puente, por Osasuna, donde se retiró. Posteriormente, se unió a la disciplina de Mareo, llegando a ser el director de la Escuela, aquella a la que sigue queriendo tanto como al club. Este homenaje confiesa, le pilló por sorpresa. "Es un regalo más de todo lo que me ha dado este club", explica Echevarría.

"Que el Sporting se acuerde de todos aquellos que aportamos nuestro granito de arena para hacerlo más grande hace que te sientas orgulloso de lo realizado y de seguir formando parte de algo que es importante para toda la ciudad y para toda Asturias", completa el que fuera lateral derecho, que sigue sin perderse ni un solo partido del Sporting y mantiene su cita cada quince días con El Molinón. "Voy siempre que puedo, además ahora tengo la suerte de poder ir acompañado de mis nietas que son muy futboleras y por supuesto, muy sportinguistas", menciona con orgullo.

Tampoco se olvida de la Asociación de Veteranos del Sporting con la que mantiene contacto y de la que remarca el buen trato que le dan tanto a él como a los que fueron sus compañeros. "El increíble trabajo que hacen nos lo pone muy fácil y desde aquí quiero agradecer todo el trabajo que, puede que no se vea, pero que hace que nos sintamos muy arropados".

Echevarría seguirá los pasos del que fue su compañero de equipo, José Ignacio Churruca, homenajeado el día del Racing, y al igual que el vasco, confía en que el equipo acabe "peleando por cosas importantes" porque "hay plantilla de sobra". Este reconocimiento será un logro más al que añadir a su trayectoria y por el que agradecer a la afición, aquella que "no ha dejado nunca de apoyar". "No sé si son conscientes de lo importantes que son cuando el jugador sale al campo. Lo importante que es su empuje y la capacidad que tienen de arropar a los jugadores", alienta Echevarría, que tiene claro que "tenemos la mejor afición y siempre van a estar a la altura de estos colores y este escudo".