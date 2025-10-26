San Lorenzo vive un triangular de fútbol playa entre peñas por el 120 aniversario del Sporting
Varias peñas del Sporting organizaron este domingo un torneo especial de fútbol playa en San Lorenzo por el 120 aniversario del club. Unipes, la peña Los Guajes y el Fondo Sur fueron los artífices de un evento por el que se pasaron Claudio y Jiménez. Los veteranos estaban invitados a jugar, pero finalmente solo acudieron a saludar y sacarse la foto con los participantes. El Sporting cedió las porterías, balones y petos.
Fue una mañana de camaradería rojiblanca en un lugar emblemático de Gijón, que sirvió además de comienzo de la previa antes del Sporting Zaragoza. Los tres equipos participantes fueron: Joaquin - Fondo Sur 1905, Cundi- Unipes, y Hermanos Castro- Los Guajes. El primero resultó ganador en una mañana en la que el marcador fue lo de menos.
