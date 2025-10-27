El balance para el Sporting de la batalla contra el Zaragoza: lesión de Otero, una posible rotura, y Gaspar, algo muscular
Los dos entrenadores mantuvieron una tensa conversación al final del encuentro
Á. C.
"Hasta que no hagan pruebas… Lo de Otero es algo muscular, y lo de Gaspar también creemos que es algo muscular en el hombro". Borja Jiménez hacía así balance de los lesionados en la victoria ante el Zaragoza. En el caso de Juan Otero, a falta de pruebas, apunta a una rotura que le obligará a estar varias semanas fuera. En cuanto a Gaspi, lo suyo parece menor, pero es también baja segura para la Copa y no parece que pueda llegar ante la Unión Deportiva Las Palmas, próximo rival, en El Molinón. A ellos hay que sumar que Álex Corredera vio la quinta amarilla.
El final fue tenso por todo lo vivido en el terreno de juego. Se pudo ver en el saludo final entre ambos entrenadores, en el que Borja Jiménez acabó quitándose de encima a Rubén Sellés, que le había echado el brazo por encima del hombro. No fue a mayores y acabó siendo el reflejo de un desenlace de partido con mucha tensión en los banquillos y en la grada. El Sporting vuelve a entrenarse hoy, a las 10.45 horas, en Mareo. Será en una sesión abierta al público en las instalaciones rojiblancas.
