Así se decidió desde el VAR la polémica roja del futbolista del Sporting Dubasin ante el Zaragoza: "Veo golpe en la cara"
Germán Cid Camacho explica en el acta que el impacto del rojiblanco sobre Pomares fue "con uso de fuerza excesiva"
En el trampo final de la primera parte, una polémica roja a Jonathan Dubasin dejó al Sporting con diez ante el Zaragoza. Donde el rojiblanco pareció anticiparse al movimiento del lateral de los maños (y excompañero en el Oviedo) Pomares, el VAR llamó al árbitro al interpretar que hubo un codazo. La jugada siguió y acabó en saque de banda, en el descuento del primer acto (45 +7) que el colegiado Germán Cid Camacho no vio pese a estar cerca. Al ser llamado por el VAR, donde estaba Luis Mario Milla Alvéndiz, no tardó en decidir la roja al atacante del Sporting por conducta violenta ante sorpresa de futbolistas y aficionados rojiblancos.
"Gerrmán te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja, por favor", le dice Luis Mario Milla Alvéndiz al colegiado al acabar la jugada, a lo que este accede. "Avísame cuando estés en la pantalla", le añade más tarde. "Este es el momento del impacto y ahora te pongo la acción en dinámica para que valores la conduca violenta".
Cid Camacho pide a la sala VAR ver el recorrido de la acción y a velocidad normal y cuando ve esas tomas decide enseguida porque hay golpe del jugador sportinguista al zaragocista. "Vale, veo el golpe en la cara, por la perspectiva en el campo no lo veo y además del primer golpe, de frenarle con el codo en la cara, hay un pequeño recorrido detrás", espeta el colegiado segoviano, para dictar sentencia después: "Ya está, voy a ir con expulsión a Dubasin por el codo en la cara".
En el acta, Germán Cid Camacho consignó que la roja a Dubasin fue "por interponerse en la carrera de un adversario, golpeándole con su brazo en la cara con uso de fuerza excesiva".
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso