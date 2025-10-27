Otero apunta a estar un mes de baja por lesión y Borja tira de Mareo: llama a varios jugadores del filial y a un juvenil de División de Honor para la Copa

Juan Otero apunta a estar al menos un mes de baja por la lesión –localizada a la altura del bíceps femoral– que le obligó a ser relevado en el transcurso de la primera parte del encuentro que el Sporting disputó el pasado domingo en El Molinón ante el Zaragoza. El club realizará este martes más pruebas al delantero colombiano, de 30 años, aunque los primeros chequeos no son nada esperanzadores. "Se vuelve más fuerte", compartió ayer el jugador cafetero en sus redes sociales.

Lo de Gaspar Campos, mientras, no parece demasiado grave: a expensas de más pruebas, tiene molestias en el tendón y en el pectoral, consecuencia de un lance del juego –ayer de hecho apareció en Mareo con el brazo en cabestrillo–. En cualquier caso, el gijonés, que causará baja para el duelo que el equipo rojiblanco tiene mañana ante el Caudal en Mieres (20 horas, TPA), no está al cien por cien descartado para el choque en Las Palmas, aunque quizá deba esperar una semana más para regresar.

Con todo, Borja Jiménez, que se ha centrado en preparar el encuentro ‘copero’ antes de ponerse ya a pensar en sus opciones para el encuentro liguero ante Las Palmas, tiene en mente tirar de la cantera para dotar a la plantilla de más recursos. El preparador ha llamado para la sesión de este martes previa al partido(10: 45 horas, en Mareo) hasta varios jugadores del Sporting Atlético: Mario Ordóñez, Iker Venteo, Pierre Mbemba, Álex Diego, Carlos Hernández, Chris Ferreres, Manu Rodríguez y Oyón –no entra en cambio Enol Prendes, que venía siendo habitual en la dinámica del primer equipo con Garitano–. Además, ha citado al prometedor extremo del juvenil A, Nico Riestra. Todos estos jugadores, salvo cambio, apuntan a entrar en la convocatoria para el partido de Copa del Rey. Riestra, de 18 años, es una de las grandes esperanzas de Mareo y clave con el División de Honor. Fue uno de los héroes de la goleada rojiblanca en el derbi juvenil ante el Oviedo. El pasado junio, el club le brindó con un contrato de larga duración, hasta 2028.

Con todo, Borja, que hará rotaciones seguro en el Hermanos Antuña, donde pueden tener minutos Corredera y Dubasin, bajas ante Las Palmas por sanción, solo puede poner a jugar de manera simultánea a cuatro jugadores con ficha filial, por lo que es posible que varios de los canteranos que van a entrar en la citación no tengan la oportunidad de disponer de minutos de competición. La oportunidad, por lo tanto, no será únicamente para Mareo; también para aquellos jugadores del primer equipo inhabitables y que ahora ven la opción de hacerse con un hueco, sobre todo en un momento donde aprieta el calendario –son 4 encuentros en 18 días– y han aparecido los problemas musculares.