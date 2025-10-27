El sportinguismo vive una jornada con homenajes: Echevarría, playa y feria para contraprogramar el clásico

Playa, feria, leyenda y victoria ante 22.640 almas. Hubo de todo en un domingo de sportinguismo contraprogramando el clásico. El fútbol para el Sporting, como marca su historia, se inició en la playa. Varias peñas del Sporting organizaron un torneo especial de fútbol playa en San Lorenzo por el 120 aniversario del club. Unipes, la peña Los Guajes y el Fondo Sur fueron los artífices de un evento por el que se pasaron Claudio y Jiménez. Los veteranos estaban invitados a jugar, pero finalmente solo acudieron a saludar y sacarse la foto con los participantes. El Sporting cedió las porterías, balones y petos. Después ayudaría a cerrar el día al alza.

Fue el inicio el de una mañana de camaradería rojiblanca en un lugar emblemático de Gijón, que sirvió además de comienzo de la previa antes del Sporting Zaragoza. Los tres equipos participantes fueron: Joaquin - Fondo Sur 1905, Cundi- Unipes, y Hermanos Castro- Los Guajes. El primero resultó ganador en una mañana en la que el marcador fue lo de menos. Los recuerdos a la historia continuarían después en El Molinón, pero con parada intermedia en el recinto ferial Luis Adaro. Allí se puso en marcha la "fan zone" por el día del sportinguismo que contó, entre otros, con el gancho de Joel Álvarez. El luchador de artes marciales mixtas repartió autógrafos y participó en el programa "La Tribuna de El Molinón", podcast realizado por los jugadores del Sporting Genuine.

Lo más emotivo estuvo en la cerrada ovación a Echevarría, que accedió al terreno de juego junto a Joaquín y Redondo. El periodista Pachi Poncela fue el encargado de anunciar el acto y dar paso al que fuera futbolista rojiblanco durante ocho temporadas y protagonista en el ascenso de la 1969-70. Echevarría, que representó a todos los futbolistas que vistieron la camiseta entre 1960 y 1970, tomó el testigo en los homenajes del club por el 120 aniversario de su fundación. Otro trocito de historia y una nueva muestra de gratitud del sportinguismo a quienes contribuyeron a hacer grande la entidad. Tampoco se olvidó El Molinón de Espinosa, por el que se guardó un respetuoso minuto de silencio. Su familia estuvo invitada en el palco.

En el palco también hubo representación del Caudal, próximo rival del Sporting en Copa del Rey. Estuvieron invitados en el palco Elías Otero, vicepresidente, y Adrián González, entrenador acudieron por parte del club de Mieres. Los canteranos del Caudal, además, recibieron al equipo sobre el césped en el calentamiento. La jornada también contó con protagonismo para las peñas en el "Rincón de las peñas". En esta jornada estuvieron presentes las peñas: El Molinón de Cangas del Narcea, Allande, San Martín de Luiña, El Cruce, Redondo y la Tiendina de Niembro.