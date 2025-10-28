Borja critica a Pomares por forzar la roja a Duba y pide un paso adelante de la segunda unidad en la Copa: "No queremos jugadores conformistas"
"Hay cierta antideportividad", afirma el entrenador del Sporting sobre la conducta del defensa del Zaragoza tras su lance con el atacante rojiblanco
Borja Jiménez compareció este martes en Mareo con motivo de la eliminatoria de Copa del Rey que el Sporting de Gijón disputa este miércoles frente al Caudal en Mieres.
Preparación del partido. “Analizamos al Caudal, vimos sus últimos partidos. He entrenado a Claudio y conozco a Jairo. Preparamos el partido para pasar la eliminatoria”.
Caudal. “Les pude ver contra el Llanera y el Sporting Atlético. Conocemos al rival. Conozco a Claudio y a Julio de su etapa en el Celta. Han tenido un pequeño bache, pero nos vamos a encontrar con un equipo muy motivado, con ese extra de alegría. Es un partido especial para ellos. Pero para los que no suelen participar en nuestro equipo también es un partido importante”.
Recurso por Dubasin. “Esperanza ninguna, porque no suelen prosperar los recursos, pero ni aquí ni en ningún club del mundo. Salvo los grandes, que a veces prosperan. Hay cierta acción antideportiva de Pomares. Conozco a Duba. Es cierto que le da, pero no es un golpe tan fuerte como para tirarse al suelo. Los jugadores lo usan y a nosotros nos hacen una faena. Si analizas el fotograma… No me parece una situación de roja directa”.
Estado de Corredera. “Álex está en ese proceso vírico que han pasado varios jugadores. Ayer no pudo entrenar. Mañana decidiremos. Vamos a entrenar con algunos jugadores, pero estará a disposición”.
Parte médico de Otero y Gaspar. “Hasta hoy no sabremos más. Tienen dolores. Guille también, pero en menor medida que los otros dos”.
Presencia de canteranos. “No tienen por qué estar incluidos todos. La Copa del Rey tiene la peculiaridad de que, de inicio, no pueden jugar más de tres con ficha del filial. ¿Los criterios para elegir canteranos? Vendrán por méritos. En el poco tiempo que llevo aquí he visto al División de Honor dos veces y vi el último partido del Sporting Atlético. También hay gente que conoce a los jugadores”.
Rotación en la portería. “No tenemos a Christian, pero tanto Mario como Iker lo pueden hacer. Mañana decidiremos”.
Importancia de la Copa. “La Copa no es un marrón. No hay lío si quedas eliminado. A nivel numérico nos pilla en la peor semana, entre sanciones y lesiones. No vamos a correr riesgos. Es el momento para que los futbolistas que menos participan tiren la puerta abajo. Siempre hay equipos que caen. Si no es esta, será en la siguiente. Cada vez hay menos sorpresas. Es muy difícil avanzar cinco rondas. Nosotros vamos a intentar ganar al Caudal porque es lo mejor para el partido del domingo”.
Fondo de armario. “Habrá valoraciones, como en cada partido. Es una muy buena oportunidad para ellos, para la segunda unidad. No es lo mismo entrar en un partido donde hay diez cambios que en uno donde no los hay, pero las oportunidades hay que cogerlas. Hay que intentar agarrarse a ellas. No hay once o doce jugadores, la plantilla es más amplia”.
Libertad de los jugadores de ataque. “A los jugadores que más están participando en ataque —Gaspar, César, Otero, Duba— siempre les digo que tienen que interpretar dónde aparecer. Nosotros tenemos una idea y les podemos decir dónde pueden ser determinantes. Duba es casi un punta. Tienen que interpretar dónde son buenos. Estamos contentos por ellos”.
Enol Prendes. “Consideramos que en esa posición, para ese partido, vamos cubiertos. Hemos optado por otros jugadores por fuera. A Enol lo conocemos. Es de esos jugadores que cuando entrena da ese salto de calidad”.
Bernal. “Todavía no va a ir convocado. Ahora no vamos a correr riesgos con ningún jugador. Con ninguno. Ya tenemos muchas bajas para el domingo. Meter a Jesús en un campo de césped artificial no lo valoramos”.
Exigencia. “No queremos jugadores conformistas ni acomodados. No es mi manera de entender la vida ni el deporte”.
