Fallece el exjugador del Sporting César, conocido popularmente como "El Sacarinu"

El Sporting dice adiós a uno de los futbolistas que defendieron la camiseta rojiblanca durante la década de los sesenta del pasado siglo. César Fernández García, futbolista del Sporting durante la temporada 1960-61, campaña en la que llegó a disputar seis partidos tras dar el salto desde el Deportivo Gijón, falleció la pasada semana, a los 86 años, en la residencia de Belmonte en la que llevaba ingresado desde hacía un tiempo. Conocido popularmente como "El Sacarinu", quienes le vieron jugar le recuerdan como un defensa izquierdo, muy técnico, al que las lesiones no le dejaron progresar. Llegó a vestir también la camiseta del Jerez.

César formó parte de la plantilla que militó en Segunda División en la campaña 60-61 compartiendo vestuario con futbolistas que han marcado la historia del club como Medina, Montes, Biempica u Ortiz, entre otros. Tuvo minutos en los partidos ante Salamanca, Condal, Sabadell, Tarrasa, Deportivo de La Coruña y Orense.