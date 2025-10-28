Mieres, tierra de oportunidades en la Copa del Rey: la previa y posibles onces del Caudal-Sporting

La Copa, torneo imprevisible y emocionante, ha reunido en una eliminatoria a partido único a dos clubes asturianos. Se miden cara a cara un modesto del fútbol regional, pero muy meritorio, como es el Caudal Deportivo, frente a un Sporting invicto desde la llegada de Borja Jiménez. El Hermanos Antuña se abarrotará para acoger un encuentro que, para unos, es un sueño y, para otros, una oportunidad para reivindicarse. Mieres se ha engalanado para una cita muy esperada en las cuencas mineras, caladero histórico de sportinguistas que hoy verán cómo el club de sus tierras se enfrenta al que ocupa una parte de su corazón.

Los de Adrián González prometen guerra y han citado a toda la plantilla para el duelo (20.00 horas, TPA), incluido el canterano rojiblanco Trabanco, lesionado de larga duración. Ven en Mieres, en esta eliminatoria, el partido de sus vidas. Pretende Adrián González que el verde artificial de un entregado Hermanos Antuña sea un fortín para el Caudal y un campo de minas para el Sporting. Para ello, busca armar a su equipo desde atrás, hacer una eliminatoria larga y, cuando tengan oportunidad, amenazar.

Mientras, Borja, que optó ayer por mantener la incógnita antes de ofrecer la lista definitiva de jugadores disponibles, hará una revolución. El mensaje es claro: quien quiera hacerse con un hueco en Liga debe ganárselo haciendo ruido en Copa. El abulense prevé dar oportunidades a varios de los menos habituales con un doble propósito: por un lado, reservar efectivos de cara al encuentro liguero del domingo ante Las Palmas, en una plantilla ya mermada por la lesión de Otero y las molestias de Gaspar Campos; y, por otro, evaluar de primera mano el nivel de algunos jugadores de la segunda unidad, aún sin protagonismo bajo su mando y cuestionados por parte del entorno desde el cierre del mercado de fichajes.

Dos juveniles rojiblancos citados: Riestra y Álex Diego

Borja ha llamado a filas a nueve jugadores de la cantera, entre el Sporting Atlético y el División de Honor, en una lista en la que destacan dos juveniles: el lateral Álex Diego –ya en el filial– y el extremo Nico Riestra. El salto del atacante es gigante. Del "Divi" al primer equipo. A sus 18 años, puede estrenarse tras brillar en el mini derbi juvenil hace una semana. Rápido y con desborde, lleva en los genes el ADN rojiblanco y sportinguista: es nieto del exjugador Federico González e hijo de los dueños del histórico local Casa Fede.Ayer, de hecho, ensayó en algún tramo del entreno como titular en el extremo izquierdo, aunque también se valora situar allí a Amadou. A última hora, Marcos Fernández fue alistado por si el senegalés parte como titular en ese puesto. Álex Diego, mientras, tiene 17 y ya es una de las grandes marcas de la cantera. Hay más con opciones de salir de inicio: además de Venteo en la portería, Carlos Hernández podría ocupar el lateral, mientras que no se descarta la presencia de Oyón como enganche o de Manu Rodríguez en el centro del campo.