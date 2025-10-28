El Sporting recurre la roja a Dubasin
El club presenta un recurso ante Competición para intentar contar con el delantero ante Las Palmas
El Real Sporting de Gijón ha presentado este martes por la mañana alegaciones previas ante el Comité de Competición por la tarjeta roja que Jonathan Dubasin vio el pasado domingo en el encuentro ante el Real Zaragoza en El Molinón.
El club rojiblanco busca con este recurso que el jugador pueda estar disponible para el próximo partido, que enfrentará al Sporting con la UD Las Palmas este domingo, también en El Molinón.
La acción que derivó en la expulsión de Dubasin fue advertida por el VAR, dirigido en ese encuentro por José Manuel López, y confirmada posteriormente por el árbitro principal, Germán Cid, quien en directo ni siquiera había señalado falta.
El Comité de Competición se reunirá este miércoles para resolver el caso y determinar si se mantiene o se retira la sanción al atacante rojiblanco.
