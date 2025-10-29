Adri González, entrenador del Caudal Deportivo: "Intentaremos lograr la campanada; en el deporte se dan gestas"

"Es como si nos hubiese tocado el Gordo". Adri González, entrenador del Caudal Deportivo, atiende a LA NUEVA ESPAÑA después de salir de trabajar y antes de dirigir su última sesión de entrenamiento. Hoy buscan "una gesta" ante el Sporting en Mieres.

¿Qué supone recibir a todo un Sporting en Mieres?

Para nosotros es un emparejamiento que es como que nos hubiese tocado el Gordo. Oviedo y Sporting son los equipos que más gente pueden traer. Para el concejo de Mieres, que es sportinguista, es una oportunidad muy buena. Las cuentas, pase lo que pase, ya van a salir por este partido. No solo es importante por lo deportivo, también por lo económico. Sacar presupuestos en Tercera no es fácil. Sé lo que cuesta a los clubes pagar mes a mes. Es la tranquilidad mental de que se va a conseguir con creces el objetivo económico. Y deportivamente… a quién no le va a hacer ilusión jugar contra el Sporting.

¿Cómo ha preparado la eliminatoria?

No sé si alguien sabe preparar un partido para perder. Al cuerpo técnico también nos hace ilusión preparar un partido contra el Sporting. Al final, supongo que siempre hay sorpresas: entre que se juntan los que menos juegan, los del filial y que es una superficie nueva… Intentaremos dar la campanada. En el deporte se dan gestas; intentaremos que esta sea una de ellas.

¿Qué plan tiene de partido para superar la ronda?

Pues como cuando juegas contra un equipo superior; en este caso, es muy, muy superior. Estar todos juntos, que tengan las menos opciones y aprovechar las nuestras a través de un balón parado o un contraataque. Meter las que tengamos, o las pocas que tengamos.

¿Qué Sporting espera?

Me espero un Sporting en buena dinámica. Estos partidos se les dan a los menos habituales; si les sale bien, nos pasa por encima. La parte buena para nosotros es que se puedan poner nerviosos. Creo que los chicos del B, juveniles y los menos habituales irán a muerte.