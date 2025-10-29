Adri González, entrenador del Caudal, sobre el partido ante el Sporting: "El premio era competir; estamos orgullosos"

Adrián González se mostró orgullo del nivel del Caudal ante el Sporting. en la eliminatoria en Copa del rey.

Análisis. "El premio era competir y disfrutar. Los equipos modestos preparan también los partidos y también entrenan cuatro o cinco días a la semana. Ese plus te pueden llevar a que pasen cosas como las de hoy (por ayer)".

Moral. "Javi nos ha mantenido vivos. Me pone triste la acción final por él".

Titularidad de duba. "Creo que la presencia de Duba nos ha venido bien. Los chicos necesitaban un referente de ese perfil para dar un plus. Estamos orgullosos".

Centrados en liga. "Es lo fundamental. Es un club que lleva años en las penurias de la Tercera. Es un campo de categoría superior y una afición igual. Tenemos equipo para ello. Quedar campeón es difícil".

Vestuario. "Me gusta que estén quemados. Los jugadores querían llegar a la prórroga".