Borja Jiménez celebra el pase del Sporting en Copa y avisa de una fea lesión de Loum: "Es en el Aquiles"

Borja Jiménez hizo balance al final del partido del juego del Sporting de Gijón y el pase en la Copa del Rey ante un Caudal que complicó la eliminatoria a los rojiblancos. También desveló que la lesión de Loum, en el calentamiento, pinta fea.

Eliminatoria. "Muy igualada. En la primera parte tuvimos situación de Jordy para adelantarnos. La segunda parte ha sido más plana por nuestra parte. Hubo alguna acción de Nico por la izquierda. Estamos contentos por pasar y por el rendimiento de los jugadores. Es positivo seguir en Copa".

Loum. "Creemos que es la peor noticia. Se ha hecho daño en la zona del Aquiles. Está bastante afectado. No creo que tenga que ver con la hierba sintética. Este tipo de partidos está para la gente de otra categoría, y que no se pierda: la Copa es muy bonita".

Rendimiento. "A nivel colectivo no ha sido nuestro mejor partido, pero sí a nivel individual. No era un examen, era una oportunidad, y muchos han estado a un gran nivel. Estos partidos son muy complicados de disputar. El formato ya te obliga a tener que hacer cambio rápido (amenaza de limitación de jugadores del filial). Pensé que iba a terminar en empate y pensé que íbamos a la prórroga".

Nico Riestra. "Manu desde el principio empezó a entrenar con nostros, Iker, Charly… Al juvenil lo vi dos veces en directo y es un jugador que tiene situaciones de uno contra uno buenas. Sus primeras acciones suelen ser hacia adelante, y eso era importante en este partido".

Caicedo. "Ha estado en situaciones de remata, que eso en ocasiones cuando vienes de inactividad es difícil. No voy a valorar el acierto nunca. A los delanteros le vamos a exigir el gol, pero quiero analizar más detenidamente lo que nos ha dado".

Otra ronda. "Nos va a permitir seguir viendo futbolistas del primer equipo y de la cantera. Me preocupa que el viaje no sea muy largo y que podamos llegar con más efectivos para afrontarla de otra manera. Siempre tenemos que llevar con máximo orgullo y honor el escudo".

Queipo por dentro. "Por tema numérico de fichas con la baja de Loum y la de Álex Corredera, que está con un proceso vírico. Creíamos que Queipo si nos enfrentábamos a un bloque bajo íbamos a tener con Nico amplitud por fuera".

Suerte al Caudal. "Era consciente de haber jugado aquí hace muchos años. No estaba seguro de si con el Izarra o Valladolid B. Ojalá les vaya muy bien durante el año y que se consiga el ascenso".

Lesiones. "Para el fin de semana vamos a perder cinco futbolistas casi seguro. Espero que no caiga ninguno más. Desde la mala fortuna de Gaspar, a la de Loum, las sanciones, Juan Otero… Llegamos con ciertas bajas a nivel numérico. El domingo mostraremos una cara muy buena, porque los chicos creen independientemente de quién juegue".

Vuelta de Gaspar y Otero. "Gaspar muy poco y Juan espero que para el próximo mes, para la próxima eliminatoria de Copa".

Duba titular. "Lo tenía claro. No puede jugar el domingo (por sanción). Se puede lesionar entrenándose o jugando. Corredera hubiera sido titular de no tener un proceso vírico".