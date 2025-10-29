El canterano del Sporting de Gijón que hizo historia con el Ourense al eliminar en Copa al Real Oviedo
El lateral derecho gijonés Miguel Prado fue uno de los protagonistas de la proeza del club gallego en el torneo del K.O.
O.N.
Es uno de los héroes del Ourense que dio la campanada ante el Real Oviedo en la eliminatoria de Copa del Rey (4-2). Se llama Miguel Prado. Es gijonés, tiene 26 años y se formó en las categorías inferiores de Mareo antes de crecer en el Marino de Luanco donde llamó la atención del conjunto gallego, adonde llegó hace tres temporadas -renovó este verano.. El martes, el lateral derecho gijonés jugó los 120 minutos de la eliminatoria ante el club azul en el estadio del Couto.
Prado, a quien le tocó marcar al extremo carbayón Brekalo en el que sin duda ha sido el partido más importante de su carrera, es un sportinguista confeso. Esta temporada ha sido titular indiscutible con el Ourense en Primera RFEF, equipo que es colista de su grupo. Pero el martes en Copa del Rey, este trabajador del fútbol se fue a la cama con una sonrisa enorme al ser uno de los autores de una gesta enorme para un club modesto como es el Ourense, noticia ayer en distintos medios nacionales.
