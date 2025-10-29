Oyón, un caso delicado: un problema burocrático aparta al canterano del primer equipo
El mediapunta se queda sin opciones de ser participar en Copa del Rey tras ser inscrito ya en septiembre con el filial
El mediapunta Álex Oyón no podrá disputar el encuentro de esta noche entre el Sporting de Gijón y el Caudal Deportivo de Mieres, que se celebrará a las 20:00 horas en el estadio Hermanos Antuña, campo del conjunto mierense.
Según como avanzó Killer Asturias, un error administrativo impide al canterano ser alineado con el primer equipo. Oyón no fue inscrito a tiempo en el Sporting Atlético antes del cierre del mercado de verano, lo que provoca que no pueda jugar con el primer equipo hasta enero de 2026.
El caso refleja una gestión poco cuidada de la situación del futbolista, que a sus 22 años ve cómo su progresión se ve nuevamente frenada tras varias idas y venidas en las últimas temporadas. Pese a su talento y proyección, Oyón deberá esperar varios meses antes de poder tener una nueva oportunidad con el primer equipo rojiblanco.
