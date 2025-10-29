Rodrigo Fáez y la inspiración de un jugador del Sporting para explicar su primer libro: "La mochila lo es todo"
El gijonés explora su carrera e impacto en YouTube a través de una obra que presenta este jueves en Gijón: "He llegado donde he llegado sin ningún tipo de apoyo"
"Soy como Nacho Cases, prefiero siempre la mochila antes que la maleta". Rodrigo Fáez (Gijón, 1982) es uno de los periodistas asturianos de referencia y un reclamo multiplaforma a través de su canal de Youtube y sus redes sociales. Ahora, también es el orgulloso autor de su primer libro, "La mochila lo es todo", título editado por Geoplaneta en el que repasa cómo un guaje de 16 años del barrio de El Bibio pasó de iniciarse en la desaparecida Tele Asturias, a trabajar para LA NUEVA ESPAÑA y varios de los medios de comunicación de mayor prestigio nacional e internacional, siendo ahora parte de ESPN, "la tele más importante del mundo". "Estoy orgulloso de haber llegado donde he llegado sin ningún tipo de apoyo: mi trabajo ha hablado por mí", subraya.
"Lo de la mochila siempre me dijo Josep Pedrerol que era símbolo de alguien aventurero, de reportero", explica Rodrigo Fáez sobre llevar al título su particular manera de afrontar la vida y la comunicación. "Todo surge por una cosa que sigo sin entender, y es que alguien crea que tengo algo que contar", comenta, con modestia, del embrión de un título que resume su capacidad de superación. Está dirigido tanto a los amantes del deporte, como aquellos que se quieran adentrar a las entrañas de los medios de comunicación.
Con más de 420.000 seguidores en Youtube, en las páginas de "La mochila lo es todo" se encontrará que detrás de sus vídeos "hay también mucho trabajo para buscarse la vida, pactar, resolver problemas… Sobre todo quiero que los chavales sepan que esto no es solo grabar y conocer jugadores, porque creo que muchos piensan que todo es muy fácil". Especialmente orgulloso se muestra de su impacto en Youtube, plataforma donde cumple diez años con un canal propio. "Estoy orgulloso de haber sido uno de los pioneros en abrirlo, cuando muchos nos llamaban frikis. Creo que es un medio que aúna periodismo y nuevas generaciones. La comunicación en el formato más clásico y lo digital van a tener que ir de la mano en el futuro, ayudándose sin solaparse ", subraya.
Presentación en La Arena
Rodrigo, el mismo que falsificó su DNI para acreditar que tenía 16 años y entrar así en su primer curso de televisión. El que después hizo labores de cámara, editor, realizador, o narró un Mundial "desde el despacho de mi padre", presenta este jueves su libro en Gijón. Será en el Centro Municipal de La Arena, a las 20 horas, tras el éxito de su puesta de largo en Madrid.
