El dato que encumbra al Sporting de Gijón en el fútbol nacional y que lo sitúa como el segundo mejor del país: ¡está por encima del Fútbol Club Barcelona!
Solo el Real Madrid ha estado más minutos por delante del marcador en partidos jugados que el equipo gijonés
O.N.
El Sporting de Gijón es el segundo equipo en toda España -incluyendo Primera y Segunda División- que más minutos ha ido por encima de marcador en las once jornadas que lleva disputadas de competición liguera: los gijones han estado por delante en el marcador más de un 45% de los minutos en juego (45, 6%). O lo que es lo mismo, 451 minutos de competición.
El dato es muy llamativo, porque el club rojiblanco no es precisamente el que mejores números está logrando en el cómputo global -de hecho ya ha cesado a un entrenador con la salida de Asier Garitano y la llegada de Borja Jiménez-, y es sexto clasificado de Segunda División. ¿Quién es el primero? Pues el Real Madrid, líder destacado de Primera División (54% de minutos).Pero es que el Sporting de Gijón está por delante de otros clubes muy importantes: Fútbol Club Barcelona, Villarreal, Alético de Madrid. También del Racing de Santander.
