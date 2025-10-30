El dato que encumbra al Sporting de Gijón en el fútbol nacional y que lo sitúa como el segundo mejor del país: ¡está por encima del Fútbol Club Barcelona!

El Sporting de Gijón es el segundo equipo en toda España -incluyendo Primera y Segunda División- que más minutos ha ido por encima de marcador en las once jornadas que lleva disputadas de competición liguera: los gijones han estado por delante en el marcador más de un 45% de los minutos en juego (45, 6%). O lo que es lo mismo, 451 minutos de competición.

El dato es muy llamativo, porque el club rojiblanco no es precisamente el que mejores números está logrando en el cómputo global -de hecho ya ha cesado a un entrenador con la salida de Asier Garitano y la llegada de Borja Jiménez-, y es sexto clasificado de Segunda División. ¿Quién es el primero? Pues el Real Madrid, líder destacado de Primera División (54% de minutos).Pero es que el Sporting de Gijón está por delante de otros clubes muy importantes: Fútbol Club Barcelona, Villarreal, Alético de Madrid. También del Racing de Santander.