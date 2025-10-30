El medio del Sporting Loum sufre una rotura parcial del tendón de Aquiles: será intervenido de forma inmediata y estará unos tres meses de baja

El centrocampista senegalés del Sporting de Gijón, Mamadou Loum, sufre una rotura parcial del tendón de Aquiles, según apuntan las pruebas médicas. El jugador rojiblanco se lesionó ayer durante el calentamiento previo al encuentro de Copa del Rey que el Sporting disputó ante el Caudal Deportivo, en el campo de Hermanos Antuña (Mieres). Enseguida, el dolor que sintió el mediocentro africano en una zona delicada como es el tendón de Aquiles hizo saltar todas las alarmas. Loum, que está muy afectado, será intervenido de forma inmediata, previsiblemente este mismo viernes, y permanecerá alrededor de tres meses de baja, por lo que no podrá volver a competir, como mínimo, hasta febrero.

La lesión, que es importante, podía haber sido más grave, ya que el tendón no llegó a romperse por completo. Una rotura total habría supuesto una ausencia prolongada de más de ocho meses.Por otro lado, el centrocampista del Sporting Atlético, Manu Rodríguez, que fue titular ayer en el Hermanos Antuña de Mieres, se incorpora a la dinámica del primer equipo. El futbolista gallego es del agrado de Borja Jiménez y, especialmente, de David De Dios, quien lo conoce de su etapa en el fútbol formativo del Celta de Vigo. "Creemos que es la peor noticia. Se ha hecho daño en la zona del Aquiles. Está bastante afectado. No creo que tenga que ver con la hierba sintética. Este tipo de partidos está para la gente de otra categoría, y que no se pierda: la Copa es muy bonita", lamentó ayer Borja Jiménez en Mieres.

Varias bajas de golpe

La lesión de Mamadou Loum, que apenas ha podido disputar 60 minutos en 5 encuentros desde su llegada a Mareo el pasado verano, es un contratiempo importante para Borja Jiménez, que pierde a un jugador en el que hay depositadas grandes esperanzas en la medular. Se trata, además, de la segunda lesión muscular relevante en apenas cinco días. Primer cayó Otero, lesionado en el bíceps femoral y que estará un mes de baja, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Ahora es Loum quien debe parar de golpe, en su caso estará fuera de juego durante unos tres meses. El asunto es más grave si cabe en el corto plazo. De cara al partido que el Sporting disputa este domingo en El Molinón ante Las Palmas, Borja se queda sin cinco jugadores: Otero, Loum y Gaspar por lesión -lo del gijonés no es importante y apenas estará diez días de baja-, además de Corredera y Dubasin por sanción. Además, varios jugadores llevan días entre algodones por las secuelas de un proceso vírico que afectó a varios futbolistas de la plantilla.

Por el momento, el preparador abulense ha incorporado a Manu Rodríguez, Nico Riestra, Carlos Hernández y Álex Diego, quienes, junto a Iker Venteo y Mario Ordóñez, se encuentran estos días en la dinámica del primer equipo.