Dani Paul, la última esperanza de Mareo en renovar con el Sporting: rechazó el Reading y está en la prelista de Irlanda-Sub19

El Sporting de Gijón confirmó este jueves la renovación hasta 2028 de una de las mayores esperanzas de Mareo, Daniel Paul Dalton Casais, “Dani Paul”, un veloz extremo de 18 años y 1,84 metros, que está destacando con el División de Honor Juvenil de Marcos Landeira. Con dos goles, fue el héroe de la goleada (4-0) del Sporting sobre el Oviedo en el miniderbi juvenil disputado hace apenas una semana en Mareo.

Los responsables de la cantera rojiblanca han cerrado la continuidad a largo plazo de este prometedor atacante, de gran zancada, que posee todas las condiciones que se exigen en el fútbol moderno: un físico exuberante, pero nada exento de calidad, y que ya está en el radar internacional. De hecho, hace apenas unas semanas el Reading inglés cursó una oferta por el extremo juvenil gijonés, cuando este todavía no se había comprometido con el Sporting.

La apuesta del club británico era importante, con un plan de carrera en el que incluían ya a Dani Paul en el filial y con vistas a mirar hacia el fútbol profesional. Convencido de que su lugar está en Mareo, y muy sportinguista, Dani Paul declinó esa opción para apostar todo al rojiblanco.

En la prelista de la República de Irlanda

Paul, además, está siendo seguido por la Federación de la República de Irlanda, que ya ha comenzado a dar pasos para añadirlo a su cartera. Controlado por los técnicos del país, Paul se encuentra en la prelista de Irlanda Sub-19, con muchas opciones de ser convocado.

Nacido en Gijón, es hijo de un inglés, Kevin Paul, biólogo en la Universidad de Oviedo —misma profesión que la de su madre, Rosa Casais—, quienes se trasladaron a Gijón en 2004. Pero tiene raíces irlandesas: sus abuelos, John y Kay Dalton, son de Rathdowney, en el condado de Laois, en el centro de Irlanda.

Pablo Sánchez, renovado

Los rectores del club rojiblanco, del mismo modo, también han dejado cerrada la ampliación de Pablo Sánchez, defensa langreano que continuará en la entidad hasta 2027. Central, de 20 años pero ya importante en el Sporting Atlético de Samuel Baños, llegó a Mareo en categoría infantil procedente del Real Oviedo. Sánchez, que ha ido progresando por todas las fases del fútbol formativo, se ha consolidado esta temporada en el filial, en Tercera RFEF.