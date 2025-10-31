La lesión de Loum abre la puerta a otro medio: se debate la conveniencia de fichar ya o esperar al mercado de invierno

La comisión deportiva del Sporting y el entrenador, Borja Jiménez, debaten sobre la conveniencia de fichar ahora en el mercado de jugadores libres a un centrocampista para cubrir el vacío que deja la lesión de larga duración de Mamadou Loum, a quien ayer intervinieron por la tarde en la clínica Covadonga tras romperse el tendón de Aquiles, o si, por el contrario, se apuesta por aguantar un par de meses más hasta la llegada del mercado de invierno. La decisión de fichar a otro centrocampista está ya tomada. Se tiene en cuenta el caso de Jesús Bernal, que necesita todavía de semanas o meses para estar el cien por cien. La pregunta no es si se ficha a otro medio, sino cuándo.

Y esto depende de muchos factores, una vez se ha conocido al detalle el alcance de la rotura que sufre el centrocampista africano, que estará más de cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Desde ayer mismo hasta el lunes, la dirección deportiva ha abierto un canal permanente de comunicación con Borja para conocer sus intenciones. Ahora mismo, nada está descartado, mientras el técnico abulense ha decidido sumar ya a la dinámica del primer equipo a Manu Rodríguez, un centrocampista de un perfil más técnico que físico y que es del agrado de David de Dios, analista del técnico rojiblanco, quien lo conoce muy bien de la cantera del Celta de Vigo.

Una vez se conozca al detalle el período de recuperación de Loum, se acelerará este proceso. Por lo pronto, el Sporting sabe que podría amortizar hasta un 80% del salario de Loum en el fichaje de otro centrocampista. Pero esa palanca –que debe ser primero validada por una Comisión Médica de La Liga– no tiene porqué usarse necesariamente ahora, en el mercado de jugadores libres, sino que también es extensible al mercado de enero. Se puede destinar, incluso, en un fichaje para otra demarcación, que no es lo previsto.

La última decisión sobre fichar ahora o esperar hasta enero será de Borja Jiménez. Los responsables deportivos, mientras, tienen peinado el mercado de medios libres y acumulan decenas de ofrecimientos a estas horas.