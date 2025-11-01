Borja anticipa el adiós de Loum para toda la temporada y no cierra la puerta a fichar: "Si aparece un jugador interesante..."

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, ha confirmado este sábado, en su intevención ante los medios de comunicación en la sala de prensa en Mareo, que Mamado Loum será baja "para lo que queda de temporada". "Siendo optimistas, estará para mayo", lamentó el entrenador rojiblanco. "Es una baja importante". Borja ha dejado la puerta abierta a incorporar a un centrocampista en el mercado de jugadores libres, aunque, ha admitido, que solo llegaría un refuerzo que pueda dar un salto de calidad a la plantilla. Sino, ha dejado caer, que se esperará al mercado de invierno. "No hemos hablado nada. La semana que viene lo valoraremos. Hace dos años tuve una experiencia similar con Portillo que salió muy bien; si no, esperaremos", comentó.

Plan de partido. “La semana ha ido muy bien, quizá la mejor en cuanto a entrenamientos. Cada vez podemos hacer más cosas y los jugadores entienden mejor las dinámicas. Ha sido una semana tranquila: victoria en Copa y la cuarta consecutiva en Liga.”

Jesús Bernal. “Va dando pasos y entra en la convocatoria. A priori no tendrá minutos, pero está muy cerca su reincorporación con participación. Esta semana la ha completado entera, como la anterior.”

Lesión de Loum y posibilidad de fichar. “Ha ido todo bien, pero va a estar de baja para lo que queda de temporada por una lesión en el tendón. Siendo optimistas, podría estar para finales de mayo. Es una baja importante. En cuanto al mercado, no soy partidario de firmar por firmar. Si aparece algún jugador que realmente interese, se hará.”

¿La línea de cinco defensas puede ser una opción para mañana? “El equipo va a ser agresivo en la fase defensiva y valiente en la ofensiva. El sistema da igual; sabemos adaptarnos.”

Jugar en casa. “Jugamos en casa y con nuestra afición, que va a ser determinante. Ellos entienden la importancia del partido de mañana.”

Situación personal y conversaciones con el club. “No hemos hablado de nada. No me he sentado con nadie para valorar. Hay que hacerlo con tiempo. La semana que viene lo valoraremos. Hace dos años tuve una experiencia similar con Portillo que salió muy bien; si no, esperaremos.”

Manu Rodríguez. “Solo van convocados jugadores que creemos que pueden jugar. Manu es un jugador dinámico y agresivo. Salimos contentos no solo por su partido del otro día, sino también por los entrenamientos con nosotros.”

Los jóvenes y el desborde. “Tenemos a Cortés, Queipo, Pablo… jugadores con desborde. Nico estuvo bien. No esperamos que el que salga tenga toda la responsabilidad del desequilibrio. Ojalá pueda aportar y ayudarnos, pero sin cargarle de responsabilidad. He tenido la posibilidad de ver dos veces al juvenil y verlo jugar en directo. Creemos que nos puede aportar. El club nos da libertad y nos respeta. El otro día fue su primera aparición con el primer equipo, y lo valoramos mucho.”

La situación de Álex Oyón. “Hay que darle naturalidad. No puede participar con el primer equipo aún, pero si creemos que puede aportar en el día a día, lo hará. He hablado con él, todo el entorno es conocedor de su situación. Si creemos que Álex puede ayudarnos, lo hará.”

Relación con Miguel Ángel Ramírez. “Con Miguel me une una relación fuera del fútbol. Tenemos amigos en común y compartimos algunas cosas. Estuvo por aquí estos días y quería ver el entrenamiento. Lo único que quiere es que el Sporting gane.”

Las Palmas. “Es un equipo que defiende hacia adelante, muy agresivo. Esperamos a un conjunto dominador; los datos lo dicen. Es un claro candidato al ascenso.”

Christian Joel. “Está en ese primer momento de volver a hacer trabajo con las manos. Aún está lejos de volver con el grupo. Esta situación le va a hacer más fuerte.”