La buena noticia en el Sporting: Jesús Bernal está "de vuelta" casi once meses después
El centrocampista regresa a una convocatoria y estará en el banquillo ante Las Palmas tras la grave lesión de rodilla que le ha dejado en el dique seco desde diciembre de 2024
"Sportinguistas... Tengo una noticia para vosotros: estoy de vuelta". Jesús Bernal, medio del Sporting de Gijón, está de vuelta. El centrocampista aragonés, de 28 años, ha regresado a una lista de convocados casi once meses después de romperse el ligamento cruzado en un lance del juego en el encuentro en El Molinón ante el Málaga, en diciembre de 2024. "A priori no tendrá minutos, pero está ya muy cerca", celebró este sábado Borja Jiménez, pocos minutos después de conocerse el regreso del centrocampista, que estará este domingo en el banquillo de El Molinón con vistas al encuentro que el equipo rojiblanco disputa ante la UD Las Palmas.
Por primera vez desde que comenzó su proceso de recuperación, Bernal ha completado toda la semana de entrenamientos con normalidad, motivo que ha empujado a Borja Jiménez a premiarle con su inclusión en la convocatoria. La lesión de larga duración de Loum abre una vía a que el medio pueda tener otro rol en el equipo a medida que avance el campeonato.
