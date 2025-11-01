Christian Joel, de vuelta al trabajo en Mareo
El meta se puso de nuevo los guantes y se entrenó en las instalaciones un mes después de ser operado por una lesión renal
A.M.
Christian Joel, portero del Sporting, volvió a ejercitarse en Mareo después de haber sido intervenido hace un mes de una lesión renal. El guardameta, de origen cubano, completó parte del trabajo en el campo tras trabajar en los últimos días en el gimnasio. Siempre con una sonrisa y muy buen ánimo, en una sesión que fue recibida con especial satisfacción por el cuerpo técnico y sus compañeros. "Cuba, qué ganas teníamos de esta foto", compartió ayer el club rojiblanco en sus canales oficiales para celebrar el regreso del portero.
Muy apreciado dentro del vestuario y también por los trabajadores del club, Christian Joel continúa su proceso de recuperación, todavía sin el alta médica, pero con sensaciones positivas. Su vuelta al césped supone un paso más tras unas semanas complicadas.
El meta ya había reaparecido hace unos días, cuando asistió al partido de Copa del Rey en el que el Sporting se impuso 0-1 al Caudal en el estadio Hermanos Antuña de Mieres. Desde la grada, siguió de cerca a sus compañeros, en un gesto que refleja su implicación y cercanía con el grupo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro