Christian Joel, de vuelta al trabajo en Mareo

Christian Joel, portero del Sporting, volvió a ejercitarse en Mareo después de haber sido intervenido hace un mes de una lesión renal. El guardameta, de origen cubano, completó parte del trabajo en el campo tras trabajar en los últimos días en el gimnasio. Siempre con una sonrisa y muy buen ánimo, en una sesión que fue recibida con especial satisfacción por el cuerpo técnico y sus compañeros. "Cuba, qué ganas teníamos de esta foto", compartió ayer el club rojiblanco en sus canales oficiales para celebrar el regreso del portero.

Muy apreciado dentro del vestuario y también por los trabajadores del club, Christian Joel continúa su proceso de recuperación, todavía sin el alta médica, pero con sensaciones positivas. Su vuelta al césped supone un paso más tras unas semanas complicadas.

El meta ya había reaparecido hace unos días, cuando asistió al partido de Copa del Rey en el que el Sporting se impuso 0-1 al Caudal en el estadio Hermanos Antuña de Mieres. Desde la grada, siguió de cerca a sus compañeros, en un gesto que refleja su implicación y cercanía con el grupo.