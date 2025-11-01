Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Christian Joel, de vuelta al trabajo en Mareo

El meta se puso de nuevo los guantes y se entrenó en las instalaciones un mes después de ser operado por una lesión renal

JOELFOTO

JOELFOTO

A.M.

Gijón

Christian Joel, portero del Sporting, volvió a ejercitarse en Mareo después de haber sido intervenido hace un mes de una lesión renal. El guardameta, de origen cubano, completó parte del trabajo en el campo tras trabajar en los últimos días en el gimnasio. Siempre con una sonrisa y muy buen ánimo, en una sesión que fue recibida con especial satisfacción por el cuerpo técnico y sus compañeros. "Cuba, qué ganas teníamos de esta foto", compartió ayer el club rojiblanco en sus canales oficiales para celebrar el regreso del portero.

Muy apreciado dentro del vestuario y también por los trabajadores del club, Christian Joel continúa su proceso de recuperación, todavía sin el alta médica, pero con sensaciones positivas. Su vuelta al césped supone un paso más tras unas semanas complicadas.

El meta ya había reaparecido hace unos días, cuando asistió al partido de Copa del Rey en el que el Sporting se impuso 0-1 al Caudal en el estadio Hermanos Antuña de Mieres. Desde la grada, siguió de cerca a sus compañeros, en un gesto que refleja su implicación y cercanía con el grupo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  3. Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
  4. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  5. Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
  6. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  7. El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
  8. El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro

El Ayuntamiento de Laviana, firme contra la violencia: condena unánime contra el crimen de "Lupo" y unión a la "indignación social"

El Ayuntamiento de Laviana, firme contra la violencia: condena unánime contra el crimen de "Lupo" y unión a la "indignación social"

La violación de El Carmen espera sentencia cuatro años después

La violación de El Carmen espera sentencia cuatro años después

La curiosa estadística del ataque del Avilés: son el líder de su grupo en este aspecto

La curiosa estadística del ataque del Avilés: son el líder de su grupo en este aspecto

El PSOE denuncia que los niños del comedor de Raíces "pasan hambre"

El PSOE denuncia que los niños del comedor de Raíces "pasan hambre"

Cinco ediles del PSOE asumen las áreas de IU en Gozón tras su salida del gobierno

Cinco ediles del PSOE asumen las áreas de IU en Gozón tras su salida del gobierno

¿Por qué no dimite (aún)?

Contrato cívico para Occidente

Los mimbres olvidados de la libertad

Tracking Pixel Contents