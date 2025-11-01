Muresan Muresan, el árbitro que sacó de quicio a El Molinón vuelve a escena

El árbitro rumano Sergiu Claudiu Muresan Muresan volverá a dirigir un encuentro en El Molinón este domingo, en el duelo entre el Sporting de Gijón y la UD Las Palmas (16: 15 horas, Movistar). Su designación no ha pasado desapercibida entre la afición rojiblanca, que todavía recuerda con enfado su última visita al estadio gijonés. Muresan fue protagonista del polémico Sporting–Albacete de la pasada campaña, un partido que acabó con victoria manchega (0-2) y una cascada de decisiones arbitrales que desataron la indignación local y que incluso provocaron que su entonces "jefe" le reprimiese de forma pública. "Cuando te corrigen tres veces es que no has estado bien", llegó a afirmar Clos Gómez.

En aquel muy polémico partido, el colegiado de origen rumano expulsó al central Róber Pier en la primera parte tras revisar la jugada en el VAR, señaló un penalti dudoso a favor del Albacete y mostró la segunda amarilla al portero Rubén Yáñez en los minutos finales, también después de una revisión desde la tecnología. Muresan suspendió durante unos minutos el partido en El Molinón por el lanzamiento de objetos desde la grada, reflejado en el acta arbitral, y el Sporting presentó una queja formal ante el Comité Técnico de Árbitros (CTA) pidiendo explicaciones por lo ocurrido.

La actuación de Muresan fue tan comentada que incluso Carlos Clos Gómez, entonces máximo responsable del VAR en España, admitió públicamente que “cuando te intervienen tres veces en un partido, el árbitro no ha estado bien”.