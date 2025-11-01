El plan de Borja Jiménez con el Sporting ante Las Palmas por las bajas: doble lateral y la opción de Guille Rosas de extremo

Borja Jiménez ya trabaja contrarreloj para encontrar soluciones de urgencia ante la plaga de bajas que afecta al Sporting. El técnico rojiblanco afronta el duelo de mañana (16:15 horas, en El Molinón) frente a la UD Las Palmas con hasta cinco ausencias confirmadas. El entrenador abulense es plenamente consciente de que su arsenal ofensivo está bajo mínimos. Las lesiones de Dubasin, Otero y Gaspar, unidas a las ausencias en la medular de Corredera y del lesionado de larga duración Loum, han dejado al equipo con muy pocas alternativas, sobre todo en ataque. En este contexto, Borja valora introducir un doble lateral para reforzar la banda y cubrir la demarcación de extremo.

Durante las últimas sesiones de entrenamiento en Mareo, el técnico ha ensayado con Pablo García y Guille Rosas actuando como extremos, por delante de Diego Sánchez y Kevin Vázquez, respectivamente. No es un terreno desconocido para Pablo García, que ya desempeñó esa función durante su etapa en el Alcorcón, aunque sí resulta una apuesta más innovadora adelantar la posición de Guille Rosas. De momento, se trata solo de una prueba táctica dentro de una semana atípica, marcada por la reciente eliminatoria copera en el Hermanos Antuña de Mieres.

Partidillo el jueves en Mareo

En la zona de creación, Gelabert apunta a mantener su rol de mediapunta, el "10" del equipo, mientras que Amadou Coundoul se perfila como sustituto natural de Otero en la punta de ataque. El pasado jueves, Borja cerró las puertas de Mareo para trabajar en privado con su plantilla y pulir detalles tácticos. El técnico organizó un partidillo entre el primer equipo y el filial, donde volvió a probar con la fórmula del doble lateral, manteniendo el sistema base (4-2-3-1), aunque con matices en los roles de los jugadores de banda. Tampoco está descartada la presencia de Queipo como extremo derecho, ni la opción de situar a Gelabert como falso extremo zurdo, lo que implicaría una redistribución de posiciones en el frente ofensivo.

Entre las alternativas que baraja el cuerpo técnico figura también el canterano Nico Riestra, que dejó una grata impresión en su debut copero en Mieres gracias a su descaro y verticalidad. Su perfil podría ofrecer una solución interesante como revulsivo en la segunda mitad. Oscar Cortés, mientras, tiene pocas opciones de comenzar como titular.

Además, Borja ha incorporado a los entrenamientos a Oyón, joven valor de la cantera, con la intención de observarlo más de cerca, aunque el futbolista no podrá competir oficialmente con el primer equipo hasta la apertura del mercado de invierno.

La medular, igualmente, llega bajo mínimos. Con Loum lesionado y Corredera fuera de combate, Justin Smith se perfila como indiscutible, y todo apunta a que Nacho Martín será su compañero en el doble pivote. Por su parte, Manu Rodríguez también estará citado con el primer equipo y podría disponer de minutos en función del desarrollo del encuentro.Hoy, el entrenador abulense, que comparecerá en rueda de prensa en Mareo, ha programado la última sesión de entrenamiento, una sesión clave para despejar las dudas.