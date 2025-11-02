El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: "Solo se miran las bajas del lado del Sporting"

El entrenador ovetense Luis García defendió el papel de la UD Las Palmas en El Molinón al considerar que su equipo "dominó" el partido ante el Sporting que acabó con empate y al mostraese molesto con las críticas con el rendimiento de su plantilla. "¿Que no dominamos? No estoy de acuerdo", aseguró. "Tenemos dos puntos menos de los que merecemos".

En una rueda de prensa bastante tensa, en la que el entrenador ovetense quiso sacar la parte positiva del resultado en Gijón, se mostró molesto al subrayar que desde el entorno de la UD Las Palmas no se había hablado de las ausencias que tenía el conjunto canario para el encuentro en El Molinón, sino que el foco estaba únicamente en las que tenía el conjunto asturiano. "Se habla de las bajas del Sporting pero solo se mira aquel lado. Teníamos las mismas, o más, y no me habéis escuchado hablar de bajas", llegó a decir el entrenador.

"Por eso potenciamos al equipo. Hoy (por ayer) entraron jugadores nuevos que se han dejado el alma. Tenemos la sensación de que podíamos y debíamos haber ganado. Si no hemos estado acertados ese punto también es válido. Siempre es positivo sumar. La única ocasión de ellos llegó tras un saque de banda y la paró Dinko", recalcó un Luis García que consideró que su equipo mereció ganar. "Tenemos dos puntos menos de los que merecemos", recalcó el técnico asturiano.