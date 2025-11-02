La previa del Sporting-Las Palmas: estos son los cambios de Borja en el ataque

La enfermería dio por fin ayer una tregua a Borja Jiménez con el regreso a la competición de Jesús Bernal, once meses después nada más y nada menos de romperse la rodilla. Un oasis en medio del desierto. La plaga de lesiones –algunas de suma gravedad, como la recién confirmada de Mamadou Loum, que se perderá toda la temporada– ha mermado las opciones del técnico del Sporting, obligado a buscar alternativas para seguir compitiendo. El primer examen llega hoy en El Molinón (16.15 horas) ante la UD Las Palmas. La situación, además, ha rebajado la euforia que se respiraba en Mareo desde la llegada del entrenador abulense, capaz de encadenar cuatro victorias consecutivas.

En un club siempre sujeto a desafíos, Borja afronta ahora otro de gran envergadura tras haber levantado el ánimo de un vestuario herido. La plaga de bajas supone una auténtica prueba de fuego para medir su capacidad de reinventarse en la busca del quinto triunfo seguido. Frente al gigante canario, que ayer por la tarde se ejercitó en Mareo, el técnico afronta el reto con hasta cinco ausencias, cuatro de ellas de titulares. El golpe más duro llega en el ataque, la línea más fiable del equipo. Para este partido, Borja no podrá contar con los lesionados Otero y Gaspar ni con el sancionado Dubasin, autor del gol en Copa del Rey ante el Caudal. El panorama se complica aún más con la baja por acumulación de tarjetas de Corredera. Reservado y poco dado a ofrecer pistas, Borja ha cerrado las puertas de Mareo para ensayar alternativas y evaluar opciones.

El preparador rojiblanco, que ha incluido en la convocatoria al prometedor Nico Riestra y al mediocentro Manu Rodríguez, sopesa seriamente la posibilidad de emplear un doble lateral para paliar la falta de extremos. Pablo García y Guille Rosas se han probado en posiciones más adelantadas a lo largo de la semana, aunque sin implicar necesariamente un cambio de sistema. De esta forma, la opción de una defensa de cinco sigue sobre la mesa.

No obstante, el abulense también valora alinear a Cortés de inicio en el costado derecho, lo que mantendría a Guille Rosas en el lateral y dejaría fuera al capitán Kevin Vázquez.

En el centro del campo, la ausencia de Corredera será cubierta con toda probabilidad por Nacho Martín, mientras que Amadou será la referencia ofensiva, acompañado por Gelabert, el jugador más diferencial de la plantilla. El palentino celebró este jueves su veinticinco cumpleaños en un momento de plenitud deportiva. Esta tarde será de nuevo el faro ofensivo del proyecto.

Las Palmas, en Mareo

Por petición expresa del asturiano Luis García Fernández, técnico de los amarillos, la UD no traslada a su afición la relación de jugadores que se desplazan a la Península desde la pasada contienda ante el CD Leganés en el Municipal de Butarque del 20 de septiembre (victoria amarilla por la mínima con tanto de Ale García). Este protocolo se ha mantenido en las salidas a Granada (0-0), Huesca (1-1) y en la dura eliminación copera ante el Extremadura de Segunda Federación (3-1). El conjunto canario se ejercitó ayer en las instalaciones del Sporting, aunque en las islas nadie conocía quién había viajado. Sí se saben las bajas, algunas importantes, como Jesé o Jonathan Viera.