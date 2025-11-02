La valoración de Borja Jiménez sobre el partido de Amadou y su visión sobre el mercado de invierno para el Sporting: “Aún es pronto”

Borja Jiménez, entrenador del Sporting, se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores tras el empate del Sporting de Gijón ante la UD Las Palmas en El Molinón (0-0).

Análisis del partido. “Valoraremos el punto con el paso de las jornadas. Queríamos ganar con independencia de las bajas. Nos lo dejamos todo. Los puntos ante un buen rival pueden ser positivos. Ahora tienes la desazón de no haber ganado, tuviste esa última de Guille Rosas, pero los chicos han hecho un gran esfuerzo. Estoy contento”.

La acción de la roja. “No he visto ni la repetición de la jugada de la roja a Las Palmas, así que... pues mala suerte”

Plan de partido. “Con el planteamiento buscábamos tener armas con Gelabert y Pablo por cada lado, con la capacidad que tiene Pablo como extremo. Queríamos transitar por fuera porque es un equipo que te atrae mucho. Queríamos estar cerrados dentro. Con Kevin podíamos defender 4-4-2, con Guille por delante, y tener versatilidad en el sistema si el partido lo demandaba. Ellos acabaron con cuatro centrales y tenían bastantes variantes”.

Lesión de Kevin. “Kevin ha hecho un esfuerzo, es uno de nuestros capitanes, quería estar hoy por las bajas. Al descanso sabíamos que sería cambio porque tenía una molestia. Su lesión irá por ahí. Todos acumulan más minutos y suele suceder esto cuando hay bajas. Espero recuperar a tres para la próxima semana, con los dos sancionados y Gaspar, que espero que esté, pero perderemos a Kevin”.

Portería a 0. “Estamos creciendo desde el trabajo y el esfuerzo colectivo. Es el punto que más valoro por el grupo. Durante la semana no es fácil que un compañero se lesione de larga duración. Tenemos un muy buen portero, hoy hizo de nuevo una gran parada. El esfuerzo de todo el equipo para dejar la portería a cero debe ser una seña de identidad nuestra”.

Posición de Kevin. “Ellos tenían dos medios muy cerca de la pelota y dos jugadores que aparecían por dentro, a la espalda de los centrocampistas. Queríamos un jugador que defendiera hacia adelante y teníamos la duda de si Kevin o Curbelo. La idea era que Diego pudiera saltar sobre Fuster y que Kevin saltase sobre Iván Gil. Ellos cambiaron el posicionamiento de Iván Gil y, por eso, con la entrada de Manu Rodríguez, estábamos bien compensados por dentro. Hizo un buen partido en su debut en casa, que no era nada fácil”.

Cambio de mentalidad. “Desde el primer momento dije en mi presentación que necesitábamos que el sportinguismo estuviera del lado de su equipo. Lo han entendido desde el primer momento. Al grupo le vamos a exigir que en su día a día se deje el alma siempre. Eso te permite competir mejor y creer, además de los resultados que se han dado ante rivales como Racing o Valladolid. Habrá días que nos cueste más o estemos menos acertados, pero ese compromiso es innegociable”.

Rol de Queipo y Cortés. “A los que tienen menos minutos no les falta nada. Tienen que seguir igual, pero será decisión del entrenador que participen más. Son cuestiones de decisiones técnicas. Lo que no pueden dejar de hacer es dar el 100% en el día a día, como hacen ahora. Son muy importantes dentro del vestuario. Falta que el entrenador les ponga. Decidir quitar a Gelabert, que es un jugador que nos da calma en las recuperaciones, la alternativa era meter a Queipo o a Cortés, que son más verticales, y no queríamos que el equipo se acelerara en las recuperaciones”.

Amadou. “Estoy contento con el partido de Amadou. Tuvo una opción para hacer gol. Es muy joven, va dando sus primeros pasos y exigimos que tenga ese compromiso que tiene cada día”.

Más sobre Cortés. “No he dicho que le falte nada a Oscar Cortés. Hoy podría haber optado por un extremo y no por Gelabert, pero nos da esa tranquilidad con un centrocampista más. Queríamos un jugador que nos ordenase más el equipo por ese perfil. Más veces ya he usado un falso extremo como centrocampista para darnos esa versatilidad. Optamos por eso porque Las Palmas entendemos que sufre cuando no tiene la pelota. Cortés tiene que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, hasta que entendamos que haya un contexto propicio para él”.

Bajas y mercado. “No tenemos incertidumbre por la plantilla. Los chicos están en un buen momento físico. Lo de Kevin puede ser por un sobreesfuerzo que hizo. El equipo está en su mejor momento y las cargas están bien. Para hablar del mercado aún es muy pronto”

Bernal. “Bernal está muy cerquita. Hoy queríamos que diera ese primer paso. Tiene el alta y, si hubiera sido necesario, hubiera jugado. Ahora tendrá que ir acumulando minutos de trabajo y tendrá la posibilidad de jugar. Nos dará tranquilidad en el inicio de balón, aunque en esa posición tenemos a futbolistas de buen nivel. Ha aparecido Manu, que nos ha sorprendido gratamente. Será cuestión de que el entrenador decida ponerle".

Un mes en el cargo. “En mi primer mes se han superado las expectativas que teníamos. Ganamos al líder, otro partido con diez, pasamos en Copa del Rey, empatamos con el segundo… Vamos a ser muy exigentes, pero el inicio ha sido idílico. Estamos contentos por cómo se muestra el equipo, aunque tenga un margen de crecimiento importante".

Partido contra el Mirandés. “El del Mirandés no es un partido trampa, es uno difícil como cualquier otro de la categoría. Para mí es especial por volver a un sitio que es mi casa. No empezaron bien, pero es un equipo joven con mucho talento".

Manu Rodríguez. “Dependerá de cómo vayan los acontecimientos para que Manu se quede en el primer equipo. Mañana entrenará con nosotros. Apareció en un momento de muchas bajas y tenemos que valorarlo. Les podemos dar oportunidades y ellos las tienen que coger. Iremos viendo. Cuando venga con nosotros tendrá posibilidad de jugar. Hoy también vino Nico y no ha jugado, pero entendemos que todos los que vienen nos pueden ayudar".