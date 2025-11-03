Una camiseta genuina para un solo partido: el Sporting estrenará el viernes la "cuarta" camiseta de la campaña 2025-2026

El Sporting estenará este viernes una equipación inédita -y genuina, ya que solo se usará en una ocasión- en su visita al Mirandés, en el partido que se disputará en Mendizorroza (20.30 horas). Tal y como adelantó la Cadena SER y pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA, la cuarta camiseta del Sporting para la temporada 2025-2026 se trata de un conjunto no comercializable, procedente del stock interno del club -material previsto para técnicos y empleados-, y no de un nuevo diseño de Puma, ya que la marca no ofreció alternativas específicas. Se ha confeccionado únicamente el número justo de camisetas necesarias para cubrir las necesidades del encuentro — unas 80 en total que son unas 4 por jugador entre titulares, suplentes y alguna unidad extra por precaución—.La Liga ha dado el visto bueno a esta "cuarta camiseta", que, de momento, es una sorpresa para la afición, al tempo que ha impedido al club rojiblanco el uso de la rojiblanca como de la negra, porque pueden generar confusión con la indumentaria del Club Mirandés, que mantendrá sus colores como local.

La tercera equipación del Sporting, de color blanco y con el primer escudo histórico del club —atribuido a Anselmo López—, continúa pendiente de la validación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Sucede que ni antes ni desde que fue constituida, ese emblema nunca había sido registrado oficialmente. Desde hace meses, el Sporting ha mantenido permanentes contactos con LaLiga -el emblema de la camiseta, de hecho, nunca ha estado registrado por el club-. Desde hace meses, el Sporting ha mantenido permanentes contactos con LaLiga para avanzar esos trámites, que se están dilatando. En Mareo continuarán hasta el viernes tratando de desbloquear esa tercera equipación, que tan bien ha encajado en el entorno, con grandes cifras de ventas, aunque se observa como muy difícil conseguir el visto bueno de la patronal antes del viernes, con muy poco margen.