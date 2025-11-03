Siroko vestirá al Sporting de Gijón a largo plazo: se ultima ya el acuerdo

El Real Sporting de Gijón y Siroko ultiman ya un acuerdo para que la marca gijonesa se convierta en el en el nuevo diseñado textil del club rojiblanco. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, las negociaciones entre la entidad rojiblanca y la firma nacida en Gijón están ya en una fase muy avanzada. El contrato aún no está firmado, pero las partes ya preparan la documentación para formalizar la operación en las próximas semanas. El acuerdo para que Siroko vista al Sporting está encauzado, será a largo plazo, y apunta a ser hasta 2030, aunque todavía faltan pequeños matices por resolver. La marca asumirá el reto a partir del 1 de julio. Hasta esa fecha, Puma, el actual proveedor, continuará trabajando con el club gijonés. Siroko ha ganado una carrera a otras marcas muy prestigiosas y que ya tienen experiencia en vestir a otras entidades. Pero la apuesta de la empresa asturiana es muy importante. El acuerdo, sostienen distintas fuentes, es muy ventajoso para la entidad rojiblanca y también confirma el crecimiento de Siroko como una firma al alza en la industria del deporte. Las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas, con contactos estrechos y directos entre los responsables de ambas entidades.

El nuevo vínculo reforzará la relación entre el club y una empresa con la que ya existe una estrecha colaboración desde el pasado verano. En julio de 2024, Siroko se convirtió en patrocinador principal del Sporting, situando su logotipo en el frontal de las camisetas del primer equipo masculino, además de los filiales y el fútbol base.

De cerrarse el acuerdo, Siroko mantendrá su papel como sponsor principal y asumirá también la fabricación de las equipaciones oficiales, en sustitución de la actual marca técnica Puma. El contrato apunta a incluir además el desarrollo de una línea de productos para aficionados y una ampliación de la colaboración en el ámbito comercial y de imagen. El paso supone una evolución natural en la relación entre ambas entidades, que en poco más de un año han consolidado un entendimiento sólido y una apuesta conjunta por reforzar la identidad asturiana del club. Siroko, nacida en Gijón, ve en este proyecto una oportunidad para profundizar en su vínculo con el Sporting y con la afición rojiblanca, mientras el club afianza su estrategia de colaboración con empresas del entorno.