¿Cuál es el curioso mensaje que "escuchamos toda la semana" y ha levantado al Sporting? Nacho Martín lo desvela

Volvió a la titularidad ante la Unión Deportiva Las Palmas aprovechando la baja de Álex Corredera en el Sporting. Nacho Martín ha pasado de jugarlo todo al inicio, a ver cómo la llegada de Borja Jiménez dio prioridad a futbolistas como Justin Smith. El canterano subraya la importancia de haber recuperado la dinámica positiva, con cuatro victorias y un empate, por delante de los nombres. También habla de un renovado carácter fruto de que el mensaje del nuevo entrenador "ha calado bastante rápido".

La racha. "La valoramos mucho. Era un partido difícil el de la Unión Deportiva Las Palmas, contra un equpio que está arriba y candidato al mismo objetivo que tenemos nosotros. Lo valoramos muchísimo".

Rol con Borja. "Jugué (en alguna ocasión) un poco más arriba de lo que venía jugando desde que llegué al primer equipo y también durante toda mi vida. Me lo tomo como un aprendizaje. Me siento capaz de hacerlo. También me siento un poco raro, porque me veo en posiciones de ataque cuando tenemos el balón, algo en lo que no me había visto antes".

Centrocampistas. "Nos insiste en que nos miremos, nos veamos, intentando estar siempre bien posicionados. Hacía tiempo que no nos lo pedían. Más allá de jugar, es entender el juego. Los centrocampistas estamos participando más que antes. A los mediocentros nos gusta ser protagonistas y estamos contentos por eso. Todos los jugadores estamos intentando entrenarnos lo mejor posible. Hay que estar preparado para ello".

Rival. "Está todo un poco en el aire el entrenador y demás. Nos tenemos que centrar en nosotros esta semana para ver en lo que podemos mejorar".

Mendizorroza. "No sé si nos beneficia. Todos los equipos de locales nos sentimos más fuertes y supongo que para ellos es diferente hacerlo en Miranda respecto a Mendizorroza. No sé decir si es mejor o peor para nosotros".

Mirandés con nuevo entrenador. "Condiciona porque cuando tienes más información del rival la semana la orientas más en eso. Si nos centramos en nosotros, saldrá bien".

Albés, candidato. "Estuvo con nosotros, le conocemos, pero luego, si llega Miranda, será diferente".

Qué mejorar. "En todo. Con Borja levamos poco tiempo. El mensaje caló bastante rápido dentro de nosotros. El míster seguro que piensa que tenemos cosas mejorar todavía".

Su momento. "Empecé jugando, creo que bien. Luego las cinco derrotas pasaron factura. No dimos el nivel que teníamos que dar todos. Yo, el primero. Llegó Borja y con Justin y con Alex se gana y lo normal es que no se toca nada".

Estilo. "Creo que somos un equipo muy valiente, con una mentalidad de ir a ganar todos los partidos. Independientemente de dónde juguemos. Escuchamos durante toda la semana mucho eso, el salir a ganar todos los partidos. Salimos a por todas, sin especular. Nos está gustando mucho en el vestuario lo que proponemos".