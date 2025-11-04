La plaga de lesiones del Sporting se cobra una nueva víctima: Kevin Vázquez, de 4 a 6 semanas de baja

No cesa la plaga de lesiones en el Sporting de Gijón. Ahora el último caer es Kevin Vázquez, lateral derecho, de 32 años, que, según ha informado el club, "tiene una lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo", como consecuencia de un lance del juego en el partido del pasado domingo en El Molinón ante la UD Las Palmas. El defensa gallego, que "ya ha comenzado su proceso de recuperación", estará más de un mes de baja, de cuatro a seis semanas. Guille Rosas se queda, por lo tanto, como único lateral derecho específico a disposición de Borja Jiménez.

La lesión de Vázquez, uno de los capitanes del club, agrava la crisis en la enfermería. En las últimas semanas, hasta tres jugadores (Juan Otero, Kevin y, especialmente, Loum) se han visto obligados a parar por problemas musculares. Christian Joel, además, continúa con su proceso de recuperación, a la vez que Jesús Bernal está ya de vuelta, aunque requiere de un proceso de adaptación a la competición. Borja, mientras, recupera a Jonathan Dubasin y a Álex Corredera para la visita de este mismo viernes al Estadio de Mendizorroza para medirse ante el Club Deportivo Mirandés, que estrenará entrenador tras el despido de Fran Justo. Gaspar, mientras, continúa siendo duda de su lesión en el pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo.