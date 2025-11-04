El Sporting cierra la renovación de su capitán: acuerdo total con Rubén Yáñez hasta 2028
El club ha alcanzado un entendimiento con el portero y solo falta la firma para que se cierre la gestión
El Sporting de Gijón ha alcanzado un acuerdo total para la renovación de Rubén Yáñez, que prolonga su compromiso con el club rojiblanco hasta junio de 2028.
La negociación, muy avanzada en las últimas semanas, se cerró definitivamente en los últimos días. Solo faltan los trámites finales y la firma para hacerlo oficial. La voluntad de Yáñez de permanecer en Gijón ha sido clave para sellar el acuerdo, así como la apuesta decidida de Orlegi Sports por su continuidad.
El guardameta madrileño se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del Sporting. Con 42 paradas en 12 partidos, Yáñez es el portero con más intervenciones de toda la categoría, con una media de 3,5 por encuentro.
Diego Sánchez también renueva su contrato
La comisión deportiva del Sporting tiene igualmente cerrada la renovación de Diego Sánchez hasta 2029, pendiente únicamente de resolver un pequeño trámite burocrático antes de su anuncio oficial.
