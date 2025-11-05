El ex del Sporting Jorge Fernández, nuevo entrenador del Lealtad

Son tiempos de cambios en el Lealtad de Villaviciosa. Tras la dolorosa derrota en el último suspiro ante el Atlético Astorga, el club decidió prescindir de su técnico, Luis Arturo, en busca de la reacción. Y ya tiene sustituto. El elegido es el que hasta ahora era su ayudante, Jorge Fernández, con el que los dirigentes del Lealtad se reunieron ayer para alcanzar un acuerdo.

Jorge Fernández fue técnico del Sporting C y también fue el asistente de Zulaika en el Sporting B. En verano, tras no llegar a un acuerdo para su continuidad en Mareo, se incorporó al Lealtad, donde ya había estado como futbolista previamente. Ahora tratará de revertir desde el banquillo la difícil situación en la que se encuentra el Lealtad, colista de su grupo en Segunda Federación, sin victorias y a cuatro puntos de la salvación.

"No me gusta cesar entrenadores, pero si en 10 partidos no ganamos ningún partido no puedo echar a toda la plantilla", subraya el presidente, Fran Cabal, que se muestra muy agradecido por todo el trabajo de Luis Arturo. "Luis ha hecho historia con nosotros, pero lo que mandan son los resultados tristemente. Lo que ha hecho tuvo mucho mérito y no se lo va a quitar nadie, pero tenemos que optar por un cambio. Cabal lamenta la mala suerte del equipo en ciertos momentos de la temporada, pero espera que con este cambio «los jugadores se van a activar más porque los que no juegan se van a poner más las pilas".