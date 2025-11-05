Gaspar mantiene alguna opción de volver ante el Mirandés

Su recuperación avanza mejor de lo esperado y deja alguna opción de adelantar su regreso. La presencia de Gaspar Campos ante el Mirándes no está descartada ante la positiva evolución de los problemas musculares que obligaron a su sustitución ante el Zaragoza. El gijonés, con una lesión en el pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo, se perdió el duelo de Copa ante el Caudal y el de Liga, ante la Unión Deportiva Las Palmas, por este motivo. Ayer se ejercitó en solitario en Mareo, siendo las sensaciones muy positivas respecto a los pasos para completar su recuperación. El plan inicial era verle de vuelta para el encuentro ante el Eibar en El Molinón, que se disputará el domingo, 16 de noviembre. El hecho de que el futbolista haya evolucionado mejor de lo previsto no descarta, al menos, su entrada en la lista de convocados ante el Mirandés. No es definitivo y existe máxima prudencia al respecto. La decisión final dependerá de cómo se vea el futbolista en las próximas horas y la valoración final de los servicios médicos y del cuerpo técnico.