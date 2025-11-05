Gaspar mantiene alguna opción de volver ante el Mirandés
El gijonés se ejercita en solitario y avanza a buen ritmo en su recuperación
Su recuperación avanza mejor de lo esperado y deja alguna opción de adelantar su regreso. La presencia de Gaspar Campos ante el Mirándes no está descartada ante la positiva evolución de los problemas musculares que obligaron a su sustitución ante el Zaragoza. El gijonés, con una lesión en el pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo, se perdió el duelo de Copa ante el Caudal y el de Liga, ante la Unión Deportiva Las Palmas, por este motivo. Ayer se ejercitó en solitario en Mareo, siendo las sensaciones muy positivas respecto a los pasos para completar su recuperación. El plan inicial era verle de vuelta para el encuentro ante el Eibar en El Molinón, que se disputará el domingo, 16 de noviembre. El hecho de que el futbolista haya evolucionado mejor de lo previsto no descarta, al menos, su entrada en la lista de convocados ante el Mirandés. No es definitivo y existe máxima prudencia al respecto. La decisión final dependerá de cómo se vea el futbolista en las próximas horas y la valoración final de los servicios médicos y del cuerpo técnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)