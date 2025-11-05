Gelabert y Curbelo traen cola y Gaspar se somete a una última prueba en el Sporting
Un acto publicitario refleja la renovada ilusión del sportinguismo en torno al equipo
La gijonesa calle Uría concentró este miércoles a la afición sportinguista en torno a uno de sus comercios. La visita de César Gelabert y Eric Curbelo en respuesta a un acto promocional trajo cola, literalmente. Decenas de seguidores guardaron turno para que los futbolistas rojiblancos les firmaran autógrafos y se fotagrafiaran con ellos. Un nuevo signo de la recuperada ilusión entre el sportinguismo tras una dinámica en la que el equipo ha conseguido enlazar cinco partidos invicto (cuatro victorias y un empate, sumando Liga y Copa del Rey). El Sporting se ejercita este jueves en Mareo antes de medirse el viernes al Mirandés (Mendizorroza, 20.30 horas). Una sesión en la que se probará Gaspar, que el miércoles ya hizo el entrenamiento junto a sus compañeros. De su respuesta dependerá que vaya convocado. El equipo viaja esta misma tarde, en autocar, a Vitoria.
