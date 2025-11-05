La intrahistoria de la renovación de Rubén Yáñez hasta 2028: un esfuerzo común y una figura clave en el proyecto a largo plazo

La renovación de Rubén Yáñez, que se compromete hasta junio de 2028, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, representa un paso más en el proyecto a medio y largo plazo que el Grupo Orlegi está construyendo en el Sporting. El acuerdo está cerrado, pendiente únicamente de la firma. La ampliación del capitán, de 32 años y muy valorado en Mareo por su liderazgo en el día a día, se suma a la estrategia a largo plazo del club rojiblanco, que sigue afianzando los pilares de su columna vertebral. Orlegi ha amarrado con contratos de larga duración a algunos de los jugadores más valiosos de la plantilla y que son objeto de deseo en el mercado: Gaspar Campos, Jonathan Dubasin, César Gelabert y, ahora, Rubén Yáñez se han comprometido con el club gijonés hasta 2028, desoyendo entidades importantes que estaban interesados. Juan Otero, mientras, tiene contrato hasta 2027. El siguiente en renovar será Diego Sánchez. El club rojiblanco tiene, en ese sentido, atado un acuerdo con el canterano para que amplíe su vínculo hasta 2029.

El acuerdo con Yáñez termina con meses de gestiones en las que la voluntad de las dos partes ha sido en todo momento la de continuar, lo que ha facilitado un acuerdo complejo donde todos han hecho un esfuerzo importante para entenderse. En este ocasión, no ha habido culebrón. El Sporting comenzó las negociaciones con el entorno del portero a comienzos del pasado verano y lo hizo con premura para evitar que las gestiones se dilatasen y el futbolista comenzase 2026 como agente libre.

Desde su llegada a Mareo en verano de 2023, Yáñez ha sido uno de los jugadores más importantes de la plantilla y, sin duda, uno de los grandes aciertos de los responsables.Con 42 paradas en 12 partidos, Yáñez es el portero con más intervenciones de toda la categoría, con una media de 3,5 por encuentro.