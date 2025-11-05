El Sporting, de amarillo y blanco en Vitoria: la intrahistoria de un divorcio y un uniforme ante el Mirandés

El Sporting ya tiene elegida la equipación que lucirá este viernes ante el Mirandés (Mendizorroza, Vitoria, 20.30 horas). El club ha tirado del stock que tenía en almacén para idear la que será la cuarta vestimenta de la temporada. Una solución a la imposibilidad de utilizar la presentada para honrar el 120 aniversario, y también a la falta de respuesta de Puma para ofrecer una alternativa. El conjunto gijonés vestirá con camiseta amarilla y pantalón blanco. La medida es un reflejo más de la tensión entre el club y la marca alemana, cuyo contrato finaliza a final de temporada y será sustituida por la asturiana Siroko.

La decisión del Sporting de utilizar y adecuar para partido oficial una camiseta de color amarillo que conserva en su stock, desvelada por la Cadena Cope, es un detalle más, el definitivo, del alejamiento entre el club y la marca Puma. Llega después de meses de conversaciones para acercar una renovación que no acabó de llevarse a término. La falta de sintonía ha terminado por dejar sin resolver un problema surgido a raíz de que LaLiga y el trámite necesario ante la Oficina Española de Patentes y Marcas frenara el estreno de una de las camisetas con mayor aceptación esta campaña, la del 120 aniversario.

El recuerdo a los orígenes del club en el año de su centenario, con la presentación de camiseta blanca, cuellos rojos y el escudo ideado por Anselmo López, se ha llevado la mayoría de los aplausos de la afición. Fue la consecuencia de la mayor sinergia entre el Sporting y Puma desde el inicio de su vinculación, en 2022. El club tuvo en esta ocasión un mayor poder para influir en los diseños tanto de la primera (en la que se solicitó recuperar los cuellos), como de la segunda (sugiriendo el negro con un guiño rojiblanco), como de la citada tercera equipación. Haber elegido el escudo ideado por Anselmo López, sustituyendo al actual, era un guiño más. También un protocolo a atender para llevar a la competición la indumentaria.

Del bloqueo burocrático, a la espalda de Puma para salir de la necesidad de idear una nueva equipación ante el Mirandés. Si la separación de Sporting y Puma, contractualmente, será a partir del próximo junio, en la práctica es ya un hecho. Esta cuarta equipación se trata de un conjunto no comercializable, procedente del stock interno del club -material previsto para técnicos y empleados-, y no de un nuevo diseño de Puma, ya que la marca no ofreció alternativas específicas. Se ha confeccionado únicamente el número justo de camisetas necesarias para cubrir las necesidades del encuentro — unas 80 en total que son unas 4 por jugador entre titulares, suplentes y alguna unidad extra por precaución—.La Liga ha dado el visto bueno a esta "cuarta camiseta", que, de momento, es una sorpresa para la afición, al tiempo que ha impedido al club rojiblanco el uso de la rojiblanca como de la negra, porque pueden generar confusión con la indumentaria del Mirandés, que mantendrá sus colores como local.

No es la primera vez que el Sporting elige el amarillo. Ya lución una equipación de este color hace tres temporadas, siendo elegida para encuentros como la visita al Granada, que también viste de rojiblanco. Lo hizo con el matiz de que, entonces, el mismo tono de amarillo también acompañó el pantalón y las medias utilizadas por los futbolistas.