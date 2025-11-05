El Sporting, del azul "Pepsi", el "pijama", o el "verde Lugo", al amarillo "stock": así fueron sus diseños más singulares

No será mañana la primera vez que el Sporting tenga que tirar de ingenio e improvisación para adecuar un uniforme reserva a las exigencias de La Liga por las coincidencias de sus colores con los del rival. Más bien se está convirtiendo en algo recurrente. La visita al Mirandés en Mendizorroza estará marcada por el estreno de la camiseta amarilla (procedente del stock del club) y el pantalón blanco, cuarto uniforme del equipo esta temporada. El hecho de que solo vaya a lucirse en un partido y no vaya a comercializarse la sitúa entre una lista de equipaciones únicas, convertidas en objeto de deseo para coleccionistas. Hay varios casos similares y la mayoría, relativamente recientes.

El caso más popular y uno de los más polémicos fue el del modelo "Pepsi" utilizado por el Sporting en Almería en la temporada 2002-03. Si ahora la elección de qué uniforme se debe utilizar como visitante se realiza a través de un programa informático desarrollado por La Liga (kit selector), entonces era el árbitro quien determinaba cuál era la camiseta a usar. Rodado Rodríguez, el mismo colegiado del polémico arbitraje en Eibar, rechazó en los días previos que el Sporting vistiera de rojo o de blanco ante el cuadro andaluz (que vestía de rojiblanco). El club gijonés se vio en la obligación de pedir a su proveedor, Astore, un modelo diferente de urgencia. La respueta fue una camiseta de rayas en dos tonos azules.

Aquella camiseta, recibida de morros por el uso del azul, el color del eterno rival, se popularizó por ser similar a la utilizada por una conocida marca de bebidas que, por entonces, había protagonizado un spot publicitario con estrellas del fútbol. El Sporting solo la usó en Almería y no se puso a la venta. Terminó subastando, con éxito, las enviadas por la marca. Perduró en el recuerdo. Tiempo después, hace poco más de un año, salió al mercado una réplica a través de la colaboración del club con la marca Cooligan. Por la que los coleccionistas matan es por una de las vistas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en enero de 2003.

Para polémica la que generó el "pijama", el modelo presentado en la temporada 2011-12 como camiseta principal. Sus finas líneas rojas rompieron con la uniformidad del grosor de las líneas rojas y blancas de la camiseta tradicional e iniciaron un aluvión de críticas. Hasta el punto de que Kappa, proveedor técnico, tuvo que retirarla sin que llegara a estrenarse en partido oficial. El Sporting inició la Liga ante la Real con un nuevo modelo hecho a contrarreloj. Si en un inicio la prenda fue mal recibida por la afición, el paso del tiempo revalorizó la equipación entre los coleccionistas. No la vistió el primer equipo, pero se mantuvo en la base.

De las utilizados los últimos años hubo otro modelo usado en Lugo que, como ocurre ahora ante el Mirandés, respondió a la urgencia de idear una alternativa que diera respuesta a las exigencias de la patronal. La visita al Lugo en la temporada 2012-13 devolvió a la situación en la que se rechazaba el uso de la segunda y tercera equipación, blanca y roja, respectivamente. Kappa respondió enviando a Gijón un modelo verde botella, con finas líneas blancas. Tampoco salió a la venta y los amantes de las camisetas del Sporting tuvieron que ingeniárselas para poder conseguir. Hubo jugadores que premiaron a los muchos aficionados desplazados al campo lucense lanzándoles la camiseta. En los años posteriores, el club repitió las tonalidades verdes en sus uniformes.

Antes de que la moda y el marketing jugara un papel importante en los uniformes del Sporting, el club gijonés ya vivió casos singulares con su equipación. En el recuerdo están camisetas como un roja con finas líneas blancas usadas en el Calderón en 1985, o la blanca estrenada ante el PSV Eindhoven a finales de los años 70 el pasado siglo. Joyas de otro tiempo que amplían una larga lista de singularidades.