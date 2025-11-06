Borja Jiménez y un deseo "irreal" para el próximo mercado del Sporting: "¿Prioridades? ninguna"

Borja Jiménez analizó este jueves la visita al Mirandés en Mendizorroza, las lesiones que golpean a la plantilla (el último ha sido Kevin Vázquez) y la posición del Sporting respecto al mercado. El entrenador rojiblanco dejó clara su postura respecto a reforzarse y abordó otros aspectos como la singular camiseta que se estrenará en Vitoria.

Semana corta. "He aprovechado para dar matices al equipo. No da tiempo a casi nada, a recuperar a la gente y a preparar el partido. Contentos, no nos genera incertidumbre el entrenador. Muy centrados en lo nuestro".

Gaspi. "Hablaré con Gaspar y decidiremos. Lo normal es que después del entrenamiento estén todos bien, a expensas de Gaspar. Hemos gestionado cargas con más descanso los dos primeros días para los que jugaron más. El resto de días, normales".

Rival a la baja. "Cada año es diferente en Miranda. Anduva es importante para ellos. No hay similitudes con lo del año pasado. Es todo nuevo. Han empezado mal, pero tienen plantilla joven y este tipo de equipos son muy peligrosos. Vamos alerta. Necesitamos nuestra mejor versión. Va a ser un partido muy exigente".

Mendizorroza. "No creo que influya. Son muchos tópicos los que hay en el fútbol. A nosotros si nos sacaran de El Molinón, echaríamos en falta mucho a la gente, pero no creo que para ellos sea determinante. Su afición estará allí y se escuchará como Anduva. No va a ser un partido fácil".

Duba. "Recuperamos sobre todo efectivos. La semana pasada fuimos muy justos. Estamos contentos con la vuelta de Duba y de Álex. A Duba le estamos llevando a sitios naturales, intentando que interprete en qué situaciones tiene que estar más cerca del punta. Está haciendo goles siempre que juega. Los delanteros, cuando están en racha, se nota también entrenando".

Segunda. "Todos los años es muy similar. Los puntos para salvarse y para el play-off suelen ser parecidos. Es una categoría muy competida, hay mucha igualdad. Puede que cuatro o cinco equipos tengan un plus más. Ganar de manera continuada es difícil".

Mercado. "Quiero lo que quiera el club. Dependerá. Los mercados no dependen de lo que uno quiere. Dependen de la otra parte, de los tiempos de otro equipo que no coinciden a veces con los de tu club. Por eso la mayoría de operaciones se hacen al final. Honestamente, los prefiero (los fichajes) el día 1, pero eso es irreal".

Prioridades. "Ninguna. No voy a hablar del mercado en noviembre. Es perder el foco de donde estábamos. Ahora tenemos que ser competitivos. De aquí a dos meses, ya habrá tiempo. Es perder fuerzas. Cuando llegue el momento. Igual hay futbolistas que en enero deciden salir o pagan por ellos. Os engañaría si dijese algo. Se pueden dar tantas situaciones… No sé lo que podrá pasar".

Lesiones. "No me preocupan. Es parte del juego que los futbolistas se lesionen. No es algo a lo que hayamos dedicado tiempo. Ni me preocupe. Ni creemos que haya algo que esté alterando el tema de las lesiones".

El plan. "El otro día el partido tenía muchos condicionantes. Tenemos que intentar ahora hacer más cosas en campo rival, sin perder agresividad y defender en bloque alto. Tenemos que buscar ser muy reconocibles. Será un equipo que se parezca más a los dos partidos y medio de las primeras partidos".

Camiseta. "A los chicos tampoco les ha ocupado mucho tiempo. Una más para los coleccionistas, porque será única, y a mí particularmente el amarillo siempre me ha encantado. Intentaré hacerme con una de ellas".

Rival con cinco atrás. "Me lo espero parecido en cuanto a estructura, porque está confeccionado para hacer dos delanteros y tres centrales. Tendrá matices para cosas que ellos crean que no se están haciendo bien. Debemos tener una buena salida de balón, no es tan trascendental con las alineaciones o el sistema, sino cuando la pelota se mueva".

Calendario. "No hay conciencia dentro de que vayan a ser malos meses. Da igual lo que ocurriera en noviembre del año pasado. Son siempre los rivales más peligrosos (zona baja). Los partidos se enfrentan siempre de la misma manera: queriendo ganar. Insisto en ser valientes, en ser equipo cuando pasemos malos momentos. En eso crecemos independientemente del rival".