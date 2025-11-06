La convocatoria del Sporting para visitar al Mirandés: Gaspar marca la diferencia
El conjunto rojiblanco viaja este jueves a Vitoria para el partido en Mendizorroza y el juvenil Nico Riestra vuelve a entrar en los planes
El Sporting realiza en la tarde de este jueves el desplazamiento a Vitoria para medirse al día siguiente al Mirandés (Mendizorroza, 20:30 horas), en partido correspondiente a la jornada 13 de Segunda División. Borja Jiméneza ha dado a conocer la lista de convocados, formada por 21 futbolistas, en la que finalmente no ha entrado Gaspar Campos. Borja Jiménez ya explicó después de completar la última sesión de trabajo en Mareo, que mantendría una conversación con el futbolista para conocer sus sensaciones. Se ha optado por la precaución y se reservará para recibir, la semana que viene, al Eibar. Su lugar será ocupado por el juvenil Nico Riestra. El Sporting recupera a Dubasin y Corredera, tras cumplir sanción.
La lista de convocados está formada por: Yáñez, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Bernal, Jordy Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez., Oscar Cortés, Dubasin, Amadou, Kembo, Curbelo, Justin, Iker Venteo, Manu Rodríguez y Nico Riestra.
En Gijón se quedan, además de Gaspar, los lesionado Christian Joel, Juan Otero, Kevin Vázquez y Mamadou Loum.
La expedición rojiblanca iniciará el viaje este jueves, con salida a las 17:00 horas en autocar desde la Escuela de Fútbol de Mareo hacia Vitoria, donde se alojará.
Los sportinguistas estarán concentrados en el Hotel NH Canciller Ayala.
Tras el partido, el equipo regresará a Gijón en autocar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña