Lukovic, de ver la roja ante el Sporting, a que el Comité le retire... ¡hasta la amarilla!

De tarjeta roja directa a amarilla, y de amarilla a nada. El Comité de Competición de la RFEF ha dejado sin efecto la tarjeta recibida por Milos Lukovic el pasado domingo en el enfrentamiento de la UD Las Palmas con el Sporting de Gijón en El Molinón (0-0). Así lo ha expresado el club amarillo en un comunicado, en el que expresa que la decisión se ha tomado después de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la entidad.

La acción se produjo en el 65', cuando el colegiado, Muresan Muresan, sacó roja al delantero serbio de la UD por una acción confusa tras entender que el jugador amarillo había propiciado un golpe en la cara a un adversario. Tras dos minutos de incertidumbre y de revisar el VAR, retiró la roja y sacó la amarilla, una acción que desde la UD Las Palmas tampoco entendieron.

Esta mañana, esa acción quedó en una anécdota de El Molinón tras ser retirada después de las alegaciones presentadas, por lo que Lukovic y la UD respiran tranquilos.