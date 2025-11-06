El mensaje del entrenador del Mirandés a Borja Jiménez: "Le ha cambiado la cara al Sporting"

"Todos los jugadores son conscientes de la situación, no es una situación agradable". Antxon Muneta se estrenará esta noche como entrenador del Mirandés. Miembro del cuerpo técnico de Fran Justo, despedido esta misma semana por la dinámica de resultados, el que fuera jugador rojillo pide a sus futbolistas "confiar en sí mismos" y aplaude el giro del Sporting desde el relevo en el banquillo. "Borja le ha cambiado la cara al Sporting", subraya el preparador del rival de los rojiblancos.

"No, revoluciones no hay tiempo para hacer. Hemos trabajado bien, hemos preparado el partido para afrontar con la mayor seguridad y garantía", avanza Antxon Muneta sobre cómo recibirá el Mirandés al Sporting. El técnico asegura que "somos conscientes de que todos los que estamos somos, en parte, responsables de lo que ha ocurrido, de cómo está el equipo" y advierte que "si tuviera la varita mágica, pues la habríamos usado desde la jornada 1, ¿no?".

No oculta que la dinámica del Sporting, con cinco partidos invicto, cuatro de ellos en forma de victoria, es importante. "La verdad es que Borja ha mejorado al Sporting, le ha cambiado la cara. Me gusta el Sporting, un buen equipo. Desde que ha llegado Borja, lo he dicho, no conoce la derrota. Se nota, además, su mano en el equipo", explica.

En su opinión, al Mirandés todavía le está pesando que "no nos hemos olvidado de lo que ocurrió el año pasado, que eso ha pesado un poquito. Vivimos un sueño aquí la temporada pasada y no hemos quitado la resaca de eso y entonces cuando no han salido las cosas pues nos ha costado". Por eso entiende que urge volver a ser competitivos. "Tenemos que recibir las menos ocasiones posibles, defender bien, ser muy sólidos y evidentemente en ataque, que se suelten los jugadores. Tenemos buenos jugadores", destaca. En ese apartado considera que juega también lo mental, algo en lo que ha centrado el trabajo previo a recibir al Sporting. "He pedido eso, que confíen en sí mismos, que se suelten y estoy seguro que van a llegar las ocasiones que nos van a dar la victoria. Pero desde la base de ser un equipo sólido y sabiendo cómo defendemos. Vamos todos convocados, todo el mundo con muchas ganas y a tope con todos", concluye sobre cómo recibirán a los gijoneses en Mendizorroza.