El Molinón derriba muros: la cifra que sitúa los partidos del Sporting a la cabeza de la asistencia en Segunda División

La afición del Sporting se mueve en cifras de zona alta de Primera División. Lo dicen los datos. Los números de asistencia a El Molinón en este inicio de temporada han situado al municipal gijonés como el campo con mayor número de aficionados de toda la Segunda División en seis de los siete partidos como local. Solo un club le supera en cuanto al actual promedio de asistencia al campo, establecido en 23.732 aficionados. Se trata del campo del Málaga, La Rosaleda, que hasta el momento ha conseguido mantener una media de 25.175 espectadores.

El Sporting no sabe lo que es jugar un partido en casa esta temporada con menos de 22.000 espectadores. El día que menos gente acudió a El Molinón fue durante la fatídica remontada del Albacete en casa (2-3). El que a la postre terminaría convertido en el último partido de Asier Garitano en el municipal gijonés registró la presencia de 22.398 aficionados. No hay cifra menor en las seis jornadas restantes.

El pico de afluencia de público esta temporada se estableció en el segundo de los partidos en casa, también con Garitano en el banquillo, y con el equipo sellando la que fue la tercera victoria consecutiva de un inicio esperanzador. El Sporting se impuso a la Cultural Leonesa (1-0) con 25.146 personas en las gradas. Un techo al que ayudó la presencia de muchos seguidores del equipo rival que aprovecharon la jornada para compartir un día de fútbol entre dos aficiones con muchos vínculos.

El pulso entre Málaga y Sporting por tener los campos con más público en este primer tercio de la campaña es seguido de cerca por varios de los clubes metidos en la lucha por dar el salto de categoría. El tercero en discordia es el Deportivo de La Coruña, que acumula una media de 23.457 espectadores. Un poquito más alejado está el Racing de Santander, que suma hasta ahora de 20.835 de promedio.

El Tartiere, en 26.432

Si se trasladan los números de asistencia media en El Molinón al de los campos de Primera División, la afición del Sporting se quedaría cerca de los diez primeros. Sería, exactamente, el decimosegundo campo con mayor número de espectadores hasta el momento, justo por detrás del Real Oviedo, que acumula en estas primeras jornadas un promedio de 26.432 personas. En Primera, los tres últimos son Vallecas (13.070), Montilivi (11.372) y Coliseum (8.344), según datos de Transfermarkt.