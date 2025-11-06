La peña sportinguista Onde vamos ahora celebra su décimo aniversario
La peña sportinguista Onde vamos ahora celebró ayer su décimo aniversario en el Bar Baizán, sede de este grupo integrado por una treintena de aficionados gijoneses. Javi González, presidente y fundador junto a Lucía González, su hija, y Juanjo Rivero (vicepresidente), recibió a una numerosa representación institucional del Sporting, encabezada por el presidente ejecutivo David Guerra. Le acompañaron Joaquín Alonso, José Antonio Redondo y los futbolistas Pablo García y Gaspar Campos -junto a estas líneas, en el evento-. Gustavo Alonso acudió por parte de Unipes. La peña estuvo presente en Valladolid y tiene previsto un nuevo viaje en la segunda vuelta.
