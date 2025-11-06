Seve ya "se mueve" por la "amarilla stock": la impactante colección de camisetas de un aficionado del Sporting

Su primera camiseta del Sporting fue una Joma de 1994. Seve Casanova (Gijón, 1984) tenía entonces poco más de diez años. No lo sabía, pero acababa de iniciar una colección de la que forman parte ya "más de 150" diseños diferentes, solo del Sporting y especialmente desde una fecha concreta: 1973. "Es cuando se vuelve a lucir el escudo en la camiseta. Desde entonces solo me faltan cuatro modelos", destaca en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA. Espera que a partir de este viernes no sean cinco. Ya ha empezado a "moverse" para conseguir una de las "amarillo stock" que estrenará el equipo en Mendizorroza. "He hablado con varias personas para intentar apalabrarla. No me gusta el color, pero tengo que conseguirla sí o sí", subraya.

En el armario de la casa de este funcionario y apasionado sportinguista hay un repaso a la historia del Sporting a través de sus camisetas. Prendas con historia también por cómo Seve consiguió adquirir muchos modelos que ni siquiera se comercializaron, como sucede con el diseño de esta noche, y acabaron, de mano en mano, tras ser lucidas por futbolistas rojiblancos. Algunas de ellas, especialmente singulares, como la blanca portada en 1979 en la Copa de la UEFA. "La que llevó el Sporting en Eindhoven la conseguí a través de un veterano del PSV, Van de Kerkhof. La había intercambiado con un futbolista y todavía la conservaba", relata. Otra al que tiene especial cariño es la "del escudo a la derecha que vistió el equipo en la final de Copa de 1981. El escudo se puso en la derecha porque se solicitó a Adidas una partida de manga corta, la envió con el logo, que entonces no se podía mostrar, y la solución fue taparlo moviendo el escudo de lado". En ella todavía puede verse el dorsal de Abel a la espalda.

Seve Casanova, con algunas de las camisetas más singulares de su colección. / Juan Plaza

Tiene el orgullo de mantener relación con leyendas del club que le han ayudado a su colección. "Hasta la hermana de Negrete me envió una camiseta desde México", concreta. Desde el otro lado del charco, en este caso desde Argentina, el delantero Darío Scotto le hizo llegar una reliquia vestida por Ablanedo. "Es una Adidas que llevó cuando el Sporting iba equipado por Lotto. Le gustaba el diseño y mandó adaptar en ella la publicidad. Solo pudo hacerlo en pocos partidos. Creo que le dieron el toque y acabó poniéndose una Lotto", apunta.

"¿Más que una entrada de un piso? Mis colección de camisetas vale más que un piso entero", asegura Seve. No bromea. Lo argumenta. "Los modelos Adidas que llevó el Sporting en la década de los 80 se están vendiendo en 2.000 y 3.000 euros. Tengo 23 modelos de esa época. Si hablamos de camisetas que llevó Quini, el precio ya se dispara. En ese caso, tengo cuatro solo de Quini. Son las camisetas más cotizadas", concreta. Lo más de lo más de su colección es una de El Brujo del "año en el que nos robó la Liga el Madrid". Prefiere no hablar de lo que lleva gastado en camisetas porque "mi mujer y mis padres me matarían". En sus redes sociales "vende, compra o intercambia". En Instagram es "@sporting_gijon_remember" y en Facebook, "Sporting Gijón Equipaciones". Allí se comunica y espera encontrar los modelos que le faltan: "Una Adidas de la 1979-80; una roja de la temporada 1983-84 y la blanca con publicidad de Cajastur de 1987-88 y un modelo Rasan que solo utilizaron en Las Gaunas en la 1988-89". Porque la "amarilla stock" "va a caer, fijo, y esa acabará cotizándose también por cientos de euros".