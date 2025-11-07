Borja Jiménez, ante la derrota contra el Mirandés: "No hemos estado bien a nivel defensivo"

Borja Jiménez se mostró muy crítico tras la derrota en los últimos minutos. El técnico rojiblanco enfatizó en la falta de ajustes defensivos, que espera mejorar durante la próxima semana, y en que el plan inicial no fue el que esperaba, provocando esa modificación táctica al descanso, donde pasó a jugar con cinco defensas.

ANÁLISIS. "La sensación no era buena, independientemente de que pudiéramos haber vuelto a adelantarnos. Creo que no hemos estado nada bien, tendremos que ver el motivo, porque hoy hemos estado desajustados, a diferencia de otros días".

CAMBIO TÁCTICO. "No nos estaba gustando la primera parte del equipo a nivel defensivo. Creíamos que con cuatro centrocampistas por delante de nuestra línea de cinco íbamos a poder cerrar esos espacios donde aparecía Carlos (Fernández) o los interiores del Mirandés, pero tampoco hemos sido capaces. El cambio viene pensando que el equipo iba a estar más cómodo, pero ha estado igual de incómodo".

CORTES. "El cambio de Óscar fue por la línea de cinco, de tener un jugador más específico como Pablo en esas situaciones que lo venía haciendo el resto de días".

GELABERT. "La posición de César fue para tener un centrocampista más. Nuestra idea era poder tener cuatro centrocampistas en el inicio, con los tres más cercanos a nuestros centrales y César. Que nuestras bandas, tanto Óscar en un lado, como Duba, Guille y Diego, pudieran incorporarse y atacar los espacios que es donde más había sufrido el Mirandés. Pero no ha salido casi nada de todo eso".

APRENDIZAJE. "Como siempre. Lo primero que hago es culpabilizarme a mí el primero. Algo hemos debido de hacer mal. Cada uno en nuestra parte. Hoy no hemos estado a la altura. Y la afronto de la misma manera que las victorias. Esto es larguísimo. Conocemos muy bien ya a nuestros futbolistas, a nuestros jugadores. Sabemos que tenemos que estar siempre al 100% para poder ganar, para poder ser competitivos. Tenemos que llevarlo todo al límite. Y creo que hoy eso nos ha faltado".

DEBILIDADES. "Podemos tener claro dónde somos más fuertes, dónde nos puede costar un poquito más. Yo creo que ese análisis sí que le tenemos hecho. Hay que mejorar esos puntos débiles y llevar los partidos a donde nosotros seamos más fuertes. Han sido cinco semanas que terminan con un sabor agridulce. Pero ojalá en las próximas cinco podamos hacer otra vez diez puntos porque sería que el equipo vuelve a ganar bastante".

ERRORES. "Independientemente de cómo hayan sido las acciones de los goles, creo que no hemos estado bien a nivel defensivo en líneas generales. La sensación era de mucho espacio por dentro. No estábamos ajustados. No hemos tenido esa sensación de control como el día de Zaragoza, llevando al rival a hacer cosas donde nosotros estábamos cómodos o como con Las Palmas el otro día. Nos han generado bastantes más ocasiones que en los cuatro partidos anteriores".

REMONTADAS. "No creo en nada de esas cosas. Sí que es verdad que se comentó al inicio, pero yo ya ni me acordaba. Supongo que ahora lo volverán a recordar".