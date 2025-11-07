Con Duba y Corredera, pero sin Gaspi: así llega el Sporting al partido ante el Mirandés

«Cada año es diferente en Miranda». Borja Jiménez sabe de lo que habla. El entrenador del Sporting, que logró el ascenso a Segunda División con el Mirandés en la temporada 2018-19, busca esta noche (Mendizorroza, 20.30 horas) alargar la crisis de un equipo penúltimo en la clasificación, exiliado de Anduva y hasta de la victoria (no ganan desde el 5 de septiembre). Los rojiblancos recuperan a Dubasin y Álex Corredera para intentar encadenar su sexto partido invictos, todos con su nuevo entrenador. El que no estará será Gaspar, quien finalmente se quedó en Gijón tras probarse en el último entrenamiento. La banda izquierda queda abierta a continuar con Pablo García u otra alternativa. El equipo estrenará la cuarta equipación, con camiseta amarilla y pantalón y medias de color blanco.

«Anduva es importante para ellos», reconoció Borja Jiménez en la previa del partido sobre cómo las obras en su campo pueden afectar a la mala dinámica del Mirandés, que disputa sus partidos como local en Mendizorroza, fuera de su provincia. «A nosotros si nos sacaran de El Molinón, echaríamos en falta mucho a la gente, pero no creo que para ellos sea determinante. Su afición estará allí y se escuchará como Anduva. No va a ser un partido fácil», subrayó el preparador de los rojiblancos. Por todo ello hizo hincapié en no caer en ningún tipo de relajación, ni en apreciar algún tipo de facilidad por lo extraño de la actual situación de los rojillos. El club, tras despedir esta semana a Juan Justo, ha optado por mantener a Antxon Muneta, analista del primer equipo, como el encargado de dirigir al equipo. «No hay similitudes con lo del año pasado. Es todo nuevo. Han empezado mal, pero tienen plantilla joven y este tipo de equipos son muy peligrosos. Vamos alerta. Necesitamos nuestra mejor versión. Va a ser un partido muy exigente», sentenció.

Borja Jiménez valoró positivamente la oportunidad de recuperar efectivos. «La semana pasada fuimos muy justos. Estamos contentos con la vuelta de Duba y de Álex (Corredera). A Duba le estamos llevando a sitios naturales, intentando que interprete en qué situaciones tiene que estar más cerca del punta. Está haciendo goles siempre que juega. A los delanteros, cuando están en racha, se les nota también entrenando», explicó. En cuanto a las lesiones, con Kevin Vázquez sumándose a las bajas ya conocidas de Loum, Juan Otero y Christian Joel, aseguró que «no me preocupan. Es parte del juego que los futbolistas se lesionen. No es algo a lo que hayamos dedicado tiempo ni que me preocupe. Ni creemos que haya algo que esté alterando el tema de las lesiones».

Borja espera ver a un Sporting más atrevido que la pasada jornada. «Tenemos que intentar ahora hacer más cosas en campo rival, sin perder agresividad y defender en bloque alto. Tenemos que buscar ser muy reconocibles», destacó antes de valorar el estreno de la nueva camiseta, la del «amarillo stock». «Una más para los coleccionistas, porque será única, y a mí particularmente el amarillo siempre me ha encantado. Intentaré hacerme con una de ellas», deslizó. El rival, por su parte, llega con la única baja de Pablo López, lesionado de gravedad. «Me lo espero parecido en cuanto a estructura, porque está confeccionado para hacer dos delanteros y tres centrales. Tendrá matices para cosas que ellos crean que no se están haciendo bien», concluyó Borja Jiménez. n