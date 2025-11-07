Así es la sorprendente equipación con la que jugará el Sporting ante el Mirandés

Pese a que los resultados van acompañando en las últimas semanas, al Sporting le van creciendo los problemas. Cuando no son las expulsiones y sanciones, llega la plaga de lesiones, y cuando no hay problemas para cosneguir entradas como visitante, tampoco les dejan estrenar una de sus equipaciones.

Pese a los esfuerzos del club rojiblanco durante toda la semana, La Liga no permitió a los de Borja Jiménez saltar en Mendizorrotza contra el Mirandés con la tercera equipación. Tolemente blanca y con detalles rojos.

¿El motivo? El escudo que porta la camiseta. Como homenaje al primer emblema del club, Puma y el Sporting lanzaron este traje alternativo que gustó, y bastante, a la afición. Sin embargo, al no estar registrado el escudo, La Liga no dejó que se pudiera jugar con ella.

¿La alternativa? Tirar de "stock" y reinventarse. Una vez más, como ya hiciera ante el Granada hace unas tres temporadas, el Sporting volvera a jugar de amarillo, pero con la variante del pantalón blanco.

El club ha hecho oficial horas antes del partido el uniforme con que el que saltarán al verde en Vitoria para enfrentarse al Mirandés.